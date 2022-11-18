台中市豐原區18日清晨發生一起街頭鬥毆事件，一名少女與男友談及分手，雙方發生感情糾紛，但男方事前就找人針對少女友人砸車，引起女方不滿後也烙人圍毆董男，雙方在街頭大打出手，警方派出快打部隊前往現場，發現董男倒地不起，立刻送往醫院治療，經檢視監視器畫面後，鎖定車號追人，2小時就逮捕黃女等4位施暴犯嫌到案。

根據調查，豐原分局今天凌晨0時7分許獲報，在豐原區同安街與惠陽街街口有民眾糾紛打架情事，員警獲報立即啟動快速打擊部隊6網15員到場，抵達現場後鬧事份子已鳥獸散，但發現1名董姓傷者，立刻送往衛生福利部豐原醫院治療，警方立即調閱監視器畫面，鎖定涉案犯嫌身分，並於2小時內逮捕黃姓少女等4位施暴犯嫌到案。

一名少女與男友談分手雙方起糾紛，烙人在街頭狂毆前男友 ，警2小時內逮4嫌。(戴志揚翻攝)

據了解，經了解，黃女與董男有感情糾紛，董男曾對黃女的友人砸車洩憤，事發後並於1小時內將砸車犯嫌3人查緝到案，未料黃女又帶人圍毆董男，將依組織犯罪防制條例及刑法聚眾鬥毆、傷害、毀損等罪嚴辦。

豐原分局表示，將針對轄內加強巡邏外，亦編排警力於週邊路口設置臨檢點，對於可疑人車進行盤查攔檢，查抄車輛，預防後續可能衍生之危害。

警方也譴責犯嫌行徑囂張，目無法紀，警方絕不容許挑戰公權力，對於暴力行為零容忍，絕對強勢執法究辦，以維護市民安全。