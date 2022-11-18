大聯盟個人年度獎項的重頭大戲，象徵2聯盟最傑出球員的年度MVP在今（18）日公布，國聯由紅雀一壘手戈史密特（Paul Goldschmidt）獲得殊榮，34歲的他是生涯首度獲獎，也是自隊史傳奇「生化人」普侯斯（Albert Pujols）後，首位獲得年度MVP獎項的紅雀球星。

戈史密特在今年各項打擊數據幾乎名列前茅，尤其高達5成78的長打率及0.982的OPS值，皆為國聯打擊榜的榜首，紅雀能順利拿下國聯中區冠軍，戈史密特的功勞不小，雖然與生涯第5座金手套獎無緣，不過戈史密特仍以強大進攻表現，重新拿下睽違4年的銀棒獎。

同樣為年度MVP決選名單內的紅雀隊友阿瑞納多（Nolan Arenado），今年也是打出了輝煌賽季，在阿瑞納多確定不跳出合約後，他將與戈史密特繼續穩固內野角落防守及中心打線位置。

戈史密特獲得了22張第一名選票拿下380分，力壓排名第2教士三壘手馬恰多（Manny Machado）的291分，以及232分的阿瑞納多。