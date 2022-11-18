醫師表示，跑步、打球、爬樓梯時，出現胸悶、胸痛等症狀，合併冒冷汗，就應該儘速就醫。

東森幼幼台水果家族第一代成員「鳳梨哥哥」簡義隆於11月15日病逝，年僅39歲。胞弟在隔天（16日）晚間公開確切死因為「心因性休克」。根據馬偕醫院衛教資訊指出，心因性休克為心肌功能受損以致無法輸出足夠血量與氧氣到組織，若無適當治療，死亡率高達50～70%。

台灣高血壓學會理事長王宗道指出，國內調查顯示，心因性猝死機率約為萬分之5，每1萬人就有5人發生，以心肌梗塞為主，其次為過勞和壓力所導致的心律不整。

王宗道表示，就現有資料來看，該名個案在幾天前就覺得身體不舒服，這可視為重大警訊，當時如能緊急就醫，接受治療，或許就可避免憾事發生。

王宗道提到，最近幾年門診發現，類似急重症患者有年輕化趨勢，提醒患有三高疾病、糖尿病等患者，及有抽菸習慣、有心肌梗塞等家族病史者務必提高警覺。

如在跑步、打球、爬樓梯時，出現胸悶、胸痛等症狀，合併冒冷汗，就應該儘速就醫。王宗道說，許多病友因休息後，胸悶症狀緩解，就不當一回事，但等到下一次發病，可能就真的出事了。

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