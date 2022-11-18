光寶科(2301)與工研院建立智慧財產權戰略夥伴關係，就專利採購、產業情資、專利契作，以及智慧財產營運等方面緊密合作，光寶科亦在電光領域與工研院進行深度研發，完備其於LED技術領域之上中下游產業鏈專利布局，更將積極參與經濟部支持的「智財銀行」（IP Bank），展現其智權實力。

為強化我國關鍵專利國際布局，經濟部持續推動臺灣產業技術研發與創新，運用科技專案，整合法人研究機構、產業界與學術界能量，研發前瞻且具市場應用潛力之技術，打造臺灣企業海外進軍的智權防護網，進一步協助國內新興產業發展與產業升級轉型。

光寶科技近年積極布局雲端運算、光電半導體、汽車電子、5G、AIoT等領域，做為臺灣第一家上市電子股的公司，47年來歷經無數國際供應鏈更迭與競爭，持續成長茁壯，於全球科技產業版圖扮演關鍵樞紐，面對全球貿易戰，專利已成為科技廠商打進國際市場，並維持產業競爭力的必要條件，光寶科技與工研院在光儲存產品、生醫與材料化學技術等領域，已合作多年，近期雙方更進一步就智慧財產權建立戰略夥伴關係，就專利採購、產業情資、專利契作，以及智慧財產營運等方面緊密合作；光寶科技亦在電光領域與工研院進行深度研發，完備其於LED技術領域之上中下游產業鏈專利布局，更將積極參與經濟部支持的「智財銀行」（IP Bank），展現其智權實力。

工研院與光寶科技將聯手深耕包括光電半導體、5G、汽車電子相關產品在內的多項技術領域之智慧財產權，以專利生態系營運策略，掌握國際專利布局，並透過專利組合（Patent Portfolio）等靈活多元的方式，創造產品價值，邁向新藍海市場。