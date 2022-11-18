漆工藝人間國寶黃麗淑（右），導覽解說總督府漆藝文物。（台灣文獻館提供／廖志晃南投傳真）

《蒔繪．華彩：台灣總督府漆器與當代漆藝特展》，台灣文獻館登場。（台灣文獻館提供／廖志晃南投傳真）

《蒔繪．華彩：台灣總督府漆器與當代漆藝特展》，台灣文獻館登場。（台灣文獻館提供／廖志晃南投傳真）

台灣文獻館精選台灣總督府漆藝文物150多件 ，並邀請台日32位漆藝家，包括漆工藝人間國寶王清霜、李榮烈、黃麗淑及日本人間國寶山下義人等大師，推出《蒔繪．華彩：台灣總督府漆器與當代漆藝特展》，可謂集當代漆藝傑作之大成。

《蒔繪．華彩：台灣總督府漆器與當代漆藝特展》揭幕，包括國史館長陳儀深、日本台灣交流協會文化部長村●郁代、人間國寶黃麗淑、南投縣文化局副局長李玉蘭等人都到場參與。

陳儀深表示，台灣文獻館擁有豐沛的資源，繼《淡水廳志》木雕版、全台佚失碑碣拓本等館藏文物展覽後，再度推出特藏文物台灣總督府漆器特展，啟發民眾從不同角度理解與認識台灣歷史，值得肯定。

此次展出總督府漆器文物，先後由台灣行政長官公署、台灣省政府祕書處接收，於1995年間移交文獻館典藏，計有405組（件），從中精選150餘件，分漆器時代標記、紋飾解碼、漆皿之美等3大主題展出。

另外，特別邀請32位台日當代漆藝家聯展，其中包括獲文化部頒授傳統工藝人間國寶殊榮的王清霜、李榮烈、黃麗淑及日本人間國寶山下義人等大師的精彩作品，可謂集當代漆藝大成的重量級創作，非常難得。

村●郁代指出，總督府漆器從日本渡海到台灣，經由台灣人妥善保存，成為台灣的歷史記憶，正是台灣民主自由社會的展現；非常感謝文獻館邀請日本漆藝家參展，結合過去與現在，使藝術超越國境與時空，讓大家有一場美麗的相遇。

專研台灣總督府漆器的黃麗淑，分享研究總督府漆器始末，該批來自於日本江戶時期的漆器，大多以蒔繪技法呈現，少數使用黑漆、漆繪、沉金、雕漆等，依其功能大致分為化粧、飲食、遊戲、文房、薰香等類，件件精緻且金碧輝煌，呈現江戶時期貴族，為出嫁女兒準備婚禮妝奩的炫富意涵，日常生活用品樣樣俱全、極盡華麗的蒔繪用品，是身分地位與財富的表徵。

黃麗淑導覽時，深入淺出解讀每件漆器的技法、紋飾，讓與會者飽覽難得一見的總督府漆器風采，更明瞭漆皿上的蒔繪紋飾意義，饒富深意。

《蒔繪．華彩：台灣總督府漆器與當代漆藝特展》，在文物大樓2樓鯤島風華特展室展出，展期至2023年5月14日，歡迎參觀。（周一及民俗節日休館）。●左「山」右「鳥」