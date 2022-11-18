現代人性觀念開放，不少人在網上探討安全期、危險期性愛的問題。性學專家許藍方則分享，很多人以為在經期發生性行為，懷孕機率很低，就可以不戴保險套，但這其實都是迷思，首先，女生來生理期仍有可能排卵、導致懷孕；且經期女生免疫力會比較低，比平常更容易發生感染，這時候男生反而更應該戴套。

許藍方近日在YouTube影片中分享，許多男生都認為在女生來生理期的時候，就算不戴保險套發生性行為，也不會導致懷孕，但其實以避孕的角度來看，女性來生理期的時候，懷孕機率雖然比較小，但仍有懷孕的可能。且要不要戴套，從安全性行為的角度來看，為防止性傳染病，都應該要戴套，且經期女生免疫力會下降，不戴套恐更容易發生感染。總而言之，想要經期發生性行為，男生更應該戴套保護女生。

許藍方表示，有人好奇「女生月經前幾天、血量較大的時候，懷孕機率是否會比較低？」理論上來說是的，但這只適用於「規則月經的女生」，因為女生的生理期若不規則，就很難從血量多寡來判斷排卵期或懷孕率。一般來說，生理期天數越後面，懷孕的機率就慢慢增加，因為越後面就越靠近排卵期。

許藍方也說，許多人會抱持著僥倖的心態，趁著另一半生理期的時候盡情內射，因為篤定不可能會懷孕，所以雙方都很放鬆、很開心，其實有不少人就是因為這樣意外懷孕的，所以奉勸大家，不想提早當爸媽還是戴套比較保險，因為月經期間不代表不會排卵，所謂的經血其實是子宮內膜剝落，並不影響身體要不要排卵。