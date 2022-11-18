台北一名女子小芳去年11月與吃飯認識的男子和另名女性友人到KTV歡唱，黃湯下肚遭男子帶回住處意圖撿屍，小芳早上聽到友人的手機聲響起，醒來發現男子竟趴在她身上準備性侵，嚇的推開對方罵「你這個爛咖」，法官審酌多名證人說法，確認小芳當下已酒醉無意識，依性侵未遂判男子2年徒刑。

判決書指出，男子去年11月23日凌晨與小芳和另名友人在KTV包廂內唱歌，之後喝醉帶2人回住家休息，趁小芳爛醉不醒時脫去衣物吻嘴部、胸部，小芳直到聽到友人的手機響起，才發現男子趴在她身上，急忙推開對方報警；男子辯稱是小芳先親他，衣褲也是她自己脫的，當下只有互摸，是兩情相悅。

當時3人搭乘的計程車司機出庭稱，小芳當時與友人都爛醉不醒，是男子一一把人扛回住處，男子家中的看護工也說看到小芳一進房間就睡著，監視器影像也顯示小芳醉到走路搖晃，不斷撞上家具；該名友人證稱，當天如何進到男子房間已完全失憶，只記得醒來時小芳與男子在爭吵，小芳罵「謝XX是爛人」等語。

法官認為男子見小芳因酒醉熟睡，不能抗拒，基於乘機性交之犯意，脫下己身與對方全身衣物，親吻嘴部、胸部，後來女方驚醒才使男子未能性交得逞，核被告前揭所為，考量男子均否認犯行、未見悔意，研究所肄業、未婚無子、與失智、賴其照顧之祖父母同住，從事粗工、月入1至3萬，判有期徒刑2年。可上訴。

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