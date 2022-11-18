好萊塢巨星布萊德彼特（Brad Pitt）與安潔莉娜裘莉（Angelia Jolie）於2019年離婚，雙方目前仍在積極爭取兒女撫養權，如今布萊德彼特有了新戀情，女方身分被起底，是小他26歲的已婚人妻伊妮絲狄拉夢（Ines de Ramon），兩人據傳已經低調交往數個月。

根據外媒《People》報導，布萊德彼特恢復單身許久後，終於傳出新戀情，女方是小他26歲，從事珠寶時尚行業的伊妮絲狄拉夢，今年9月和主演《吸血鬼日記》的男星保羅衛斯理（Paul Wesley）分手，經由好友牽線認識布萊德彼特，如今已經低調交往數個月，近日兩人現身洛杉磯聽Bono演唱會，過程中兩人互動親密，甜蜜模樣羨煞旁人，戀情曝光後，布萊德彼特不僅大方認愛，更坦言相當享受彼此在一起的時光。

布萊德彼特和伊妮絲狄拉夢現身洛杉磯聽演唱會。(達志影像)

布萊德彼特有過兩段婚姻，第一段是與女星珍妮佛安妮斯頓，不過因為安潔莉娜裘莉介入，婚姻僅維持5年就宣告結束，雖然離婚將近16年，但2人互動始終是外界關注焦點，先前在美國演員工會獎後台世紀合體後，女方大方坦承仍維持朋友關係，第二段婚姻對象是安潔莉娜裘莉，婚姻同樣維持5年便失敗收場，不過兩人為了離婚官司和爭取子女撫養權，幾乎已經是撕破臉的狀態。