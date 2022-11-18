九合一選舉進入選前黃金周，有評論從五個觀點分析，直言國民黨參選人張善政以及民進黨參選人鄭運鵬各有盤算，而雙方陣營分別處於「動」與「靜」之間。

國民黨19日選在桃園市舉辦北台灣聯合造勢活動，張善政17日在臉書感慨表示，沒有行政資源支撐，「善良的市民就是我最強後盾！」地方藍營輔選人士也表示，這是場資源不對等的選戰，張善政靠的是一步一腳印，不像民進黨有重量級的助選團隊，以及現任執政的行政優勢，張個人的意志力及廣大民意支持，是最後能否勝選的重要關鍵。

港媒《中評社》18日指出，在選舉最後階段，鄭運鵬陣營，每天都有「好鵬友」來桃園相挺，並進行掃市場、站路口、電話拜票、車隊掃街等行程，且總統蔡英文、桃園市長鄭文燦頻用執政資源輔選。反觀張善政陣營近日則彷彿回到佛系打法，沒有激昂言論與激情演出，只有徒步掃街拜票。該評論認為，雙方陣營剛好處於動與靜之間。

該評論也認為，藍綠陣營應該各有盤算，並列出五點觀察。首先，選舉資源來看，該評論認為民進黨不愁沒有經費，選前更要把資源發揮極大化，國民黨則相對保守，只剩兩場大型造勢，把時間留給小雞各自選區經營，必要時張善政下去合體。二、以選舉節奏來看，鄭運鵬提前進入鄭文燦模式，一天當三天用。張善政陣營則似乎刻意放慢速度，避免犯錯被抓到把柄。

三、選舉主角來看，不管藍綠誰當選，下一屆桃園市長都要重新定義。桃園藍軍這次全力替張善政抬轎、想改寫國民黨在桃園的歷史。四、選舉攻防來看，這次桃園市長選舉，依舊看到相互抹黑、抹紅，激烈程度遠勝過往。五、候選人特質來看，鄭運鵬打的是執政優勢和鄭文燦的加持，張善政則是沈得住氣，更專注。