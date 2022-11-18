媒體人陳文茜16日深夜突在臉書發表《晚安，我的生命》一文，表示自己得了重病，下肢末端血管破裂讓白腿變「花旦」，且多數時刻很虛弱。國民黨台北市前議員羅智強昨（17）日發文，祝福陳一切都平安，也盛讚其因病身體虛弱意志卻依然堅強，展現了知性、感性、美麗、智慧、溫暖、勇氣的形象，並為台灣的公理正義發聲。羅的文章湧入2萬人按讚，網友反應非常熱烈。

羅智強昨日在臉書發文表示，陳文茜因病身體虛弱但意志依然堅強，她重啟《天下雜誌》的專欄，更動筆寫書完成心願，在對抗病魔同時「說出心中熊熊烈火，說清我們這個混亂的世界」。

羅智強指出，知性、感性、美麗、智慧、溫暖、勇氣，這是大家心中的陳文茜，她為台灣公理正義發聲，她把目光放眼兩岸國際，讓我們更了解身處的世界。喧囂的時代，世間事如此複雜，透過陳的洞悉梳理，複雜的事變得清晰。大家都心疼陳的病情，所能做的，或許就是表達對她的愛與祝福，讓她在自己堅持的信念中，更有力量愉悅前行，「祝福文茜姐，一切都平安」。

此文獲得約2萬個讚、超過1千則留言。網友紛紛表示：「生命的鬥士，加油加油加油」、「祈願文茜姐平安健康，早日康復！」、「一直很欣賞文茜姐，祝福文茜姐平安」、「陳文茜加油！一定要堅強的活著，我們都愛妳」、「看到文茜姐這樣真的很不捨，祝福一切平安」。