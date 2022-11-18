富動科(6813)與彩色膽固醇電子紙廠商虹彩光電共同合作，推出具備自發電、零碳排與真實色彩顯示特性的彩色膽固醇電子紙顯示器，並已完成商品化及明確客戶，預計於2023年正式量產出貨，本次新合作將可望挹注富動科2023年營運成長動能。

富動科表示，彩色膽固醇電子紙相較於市面上常見的電子墨水電子紙，擁有可顯示超過1600萬色的超廣色域、翻頁反應時間低於1秒、長時間使用一年僅需充電1-2次低耗能特性，此外，亦較一般顯示器更不受陽光等外在光線干擾；至目前市面上尚未有實際產品推出，而虹彩光電深耕彩色膽固醇液晶已有10年，擁有富士通所有相關專利，並加速研發進程、精進改良提升穩定度，目前已手握200項以上的獨家專利，其在今年上半年首度發表7.9吋反射式面板極獲市場好評後，與富動科正式攜手合作，現已完成商品化，將於2023年推出一系列膽固醇電子紙顯示器產品。

富動科專攻大型與特殊尺寸、特殊材質觸控顯示器，其應用領域涵蓋數位教育、商務視訊會議以及娛樂博弈，目前生產基地位於台灣桃園蘆竹，近年來受惠下游國內外客戶對大陸生產的疑慮與風險，陸續轉單回台，今年已由原本3條自動化產線擴增至6條，未來將持續擴產以因應訂單需求。

富動科此次與虹彩光電攜手合作，共同推出彩色膽固醇電子紙顯示器，未來將可望針對不同需求、不同領域，推出相對應尺寸之顯示器產品，包括室內外廣告機、教育/商務電子看板、商店通路電子標籤及電子書等，最大可生產至100吋顯示器，同時富動科積極拓展台灣以外國際市場，挹注營運成長。