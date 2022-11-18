以《黑澀會》出道的丫頭（詹子晴）與警政署前署長王卓鈞長子王惟立結婚兩年，日前王卓鈞妻子賴兆琳因子宮內膜癌病逝榮總，享壽68歲。身為長媳的丫頭昨(17日)深夜發長文，透露這輩子有賴兆琳這位婆婆是她最幸福的事，婆婆從不嫌棄丫頭的學歷和家庭，甚至跟王惟立吵架時，婆婆都會站在她這邊，讓丫頭直言婆婆的一輩子教會了她很多事。

丫頭昨晚落淚發文說：「我這輩子非常幸福的一件事，就是有一位很疼愛我的婆婆，全心的愛兩個兒子也用同等的愛來愛我，甚至也愛我的家人，沒有嫌棄我的學歷、沒有嫌棄我的家庭、沒有嫌棄我的不足，給我滿滿的愛」，她覺得做到這樣的愛很難，但婆婆真心愛她這個媳婦，無微不至的照顧她。

丫頭與王惟立結婚2年多。（圖／中時資料照片）

丫頭說，婆婆一生都在全心全意照顧丈夫王卓鈞和兩個兒子，甚至愛屋及烏的寵愛她，「每次和王惟立吵架永遠站在我這邊」，更怕她沒有好好吃飯，「我非常敬佩我婆婆，正直公正、節儉持家、真心待人、堅強勇敢、吃苦耐勞，各方面都是我沒有看過比媽媽更優秀的程度。」

丫頭發文。（圖／翻攝自詹子晴丫頭小闆娘臉書）

和王惟立交往一年多時，正好遇到公公婆婆結婚30周年，丫頭說：「我第一次體會到什麼是一輩子的愛，世界上真的有全心付出，一心一意的夫妻」，而今年是公婆結婚40周年，9個月來陪伴婆婆抗癌，讓她第一次感受到愛的人隨時會離開我們，如今婆婆病逝，丫頭說：「我最親愛的婆婆，您和世界告別了，沒有機會再繼續孝順您，下輩子我會珍惜時光、好好孝順，彌補這輩子我的不足」。

王惟立日前也曬出媽媽抱著小時候他的照片，難過表示：「媽，妳現在不痛了，終於可以在天上好好休息，盡情吃妳想吃的東西，到處去妳想去的地方。感謝妳對我無微不至的照顧，對不起我沒有機會報答妳，我會努力做到不再讓妳煩心。這輩子緣分太短，希望下輩子還能再做母子，期待我們再次相聚的那一天」。