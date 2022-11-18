大聯盟個人獎項迎來最高潮，官方今（18）日公布2聯盟年度MVP得主，美聯由洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）及天使「二刀流」大谷翔平之間的競爭最為激烈，挾帶著敲破美聯單季全壘打紀錄的氣勢，賈吉終於如願以償榮獲美聯年度MVP，至於大谷翔平則是在大聯盟官方所公佈的個人獎項全數落空。

今年賈吉以單季62支全壘打刷新了美聯紀錄，並一度是聯盟三冠王的強力人選，只是在打擊率上敗給雙城內野手阿萊斯（Luis Arraez），賈吉同時也在打點數、上壘率、長打率等方面領先全大聯盟，2017年首個完整球季，賈吉就以打破新秀紀錄的單季52支全壘打，在當時年度MVP屈居第2，敗給太空人二壘手艾爾圖維（Jose Altuve），今年終於如願獲獎，上一次獲獎的洋基球員是2007年的A-Rod(Alex Rodriguez)。

年度MVP衛冕者大谷翔平，今年把他的二刀流利器磨得更加尖銳，成為歷史上第一位單季拿下10場勝投，並且打出30支全壘打的超級球星，投打數據方面，大谷翔平以34支全壘打排名第4，打點來到95分，同時以防禦率2.33排在美聯投手第4，拿下15勝、219次三振出局。

在季後賽有亮眼表現的阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez），今年以37支全壘打排在美聯第3、97分打點排第5，雖然與年度MVP擦身而過，不過阿瓦瑞茲隨著太空人奪下世界冠軍，也不至於空手而歸。