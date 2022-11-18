一段感情在分手的時候，會不斷地告訴自己無數遍，那個人完全從自己的世界裡消失，但當想起時，曾經的回憶卻無法抹滅，《摘星工廠》運勢專欄指出，射手座、巨蟹座、雙魚座當對方再次出現時，即使知道會受傷，但依舊還是陷入舊情的漩渦中，並給出機會，最後還是上演同樣的結局。

▍射手座

射手座健忘，心眼少，今天受教了，明天就淡忘了，很多人會一直記著，是因為憤怒、悲傷等情緒一直沒有發洩出來，他們能忘記是因為當場就會把所有的不滿給發洩出來，情緒一清空就什麼都好忘記了，但容易大意。

▍巨蟹座

巨蟹座只要沒看到那個傷害自己的人，就會表現得特別堅決，一次又一次地告訴自己，不能再犯相同的錯誤，但是，一旦那個人出現在眼前，他們的思維，就會被戀舊情結所掌控，痛還是會痛，但無法保持清醒了。

▍雙魚座

雙魚座最容易被利用的弱點是心軟，即便心裡有傷有教訓，也會被甜言蜜語給哄回頭，他們還會湧起一種無厘頭、無理智的憐惜，不能回頭的信誓旦旦，早就不知道被遺漏在哪個角落裡去了。