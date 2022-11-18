賴士葆在臉書發文。（摘自賴士葆臉書）

民進黨主席蔡英文總統16日在民進黨中常會公布催票計畫，拜託大家返鄉投票，強調要終結黑金派系跟地方政治，不讓黑金阻礙地方發展、不讓家族政治壟斷地方利益。國民黨立委賴士葆說，蔡英文的良知或理智已全然被蒙蔽，講這些昧於事實的話竟不覺得愧疚違和；民進黨有黑道寄生，有最強大的派系運作，蔡英文要不要先清理自家門戶？

賴士葆在臉書發文說，民進黨派系共治是公開的事實，民進黨派系蠻橫剽悍，縱橫政壇搶奪資源的事跡斑斑可考。既然蔡英文認為派系是要除滅淨盡的毒瘤，那麼蔡英文刮別人鬍子之前，要不要先清除黨內派系的運作？

他說，黑金人人厭惡，無庸置疑。然而這幾年治安更加惡化有目共睹，警政高層屢傳與黑道角頭在豪華招待所把酒言歡，柬埔寨詐騙案在台複製更殘暴的巢穴，台南黑道連開88槍挑釁公權力等等，蔡英文、行政院長蘇貞昌低調到不願多談，佯裝沒事只想粉飾太平，因為黑道就活生生寄身在民進黨。既然這樣，那就不要大言不慚談反黑金，迴力鏢打到自己不敢出聲。