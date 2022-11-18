台北市立動物園大貓熊「團團」17日突發四次癲癇，醫療照管團隊即時給予抗癲癇藥物緩解症狀並徹夜守候，今早「團團」休息後已甦醒，但後肢明顯無力需再觀察。

動物園表示，18日早上保育員及獸醫師發現「團團」精神不是很好，不太想移動，對食物提不起興趣，連保育員呼喚牠也沒太大反應，於是開始加強對「團團」的行為觀察。

動物園指出，17日到了下午4點41分，保育員看到大貓熊「團團」突然發生癲癇，於是立即通知獸醫師。「團團」的癲癇症狀持續約1分鐘左右，當獸醫師陸續抵達時，「團團」的癲癇症狀已停止。

園方表示，隨後約10分鐘期間「團團」曾試著想要走動，但左後肢卻明顯無力；4點58分時「團團」再次發生癲癇，獸醫師立即為「團團」注射抗癲癇藥物，1分鐘後藥物發生作用症狀緩解，之後「團團」保持側躺的姿勢休息，醫療照管團隊持續密切觀察並和醫療顧問團及大陸專家取得線上聯繫。

園方指出，接下來「團團」在晚間6點28分及7點33分又陸續發作；針對「團團」在短時間內數次發作癲癇的現象，醫療顧問團的專家建議先以施打輸液的方式持續給藥，待症狀穩定下來後觀察「團團」的情況，再適時調整治療方式。

園方說，由於「團團」的情形尚未穩定，保育員及獸醫師徹夜留守，以嚴密監測「團團」的變化，幸好經過藥物控制，「團團」昨日晚間7點33分之後未再發作癲癇症狀，並且在鎮定藥物作用下入睡休息，今天早上自然甦醒後開始嘗試起身活動，但後肢仍使不上力。