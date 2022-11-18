新竹市政相關爭議，引發各界關注。臉書粉專「工程師看政治」指出，新竹的「鬼故事」很多，包括大車站計畫經費從65億跳升到104億，棒球場從3.5億跳升到12億，總圖書館從8.5億元跳升到16.4億，關埔國小從2億追加到13.8億更可能上看17億；前市長林智堅除了是「偽雙碩士」，選上市長靠的是行銷包裝與政治勢力，但最詭異的是，其團隊卻仍有2成6的支持度。

臉書粉絲專頁「工程師看政治」昨（17）日在臉書發文表示，細數新竹到底有多少「鬼故事」，錢的部分包括，大車站計畫經費從65億跳升到104億，棒球場從3.5億跳升到12億，總圖書館從8.5億元跳升到16.4億，關埔國小從2億追加到13.8億，而此案市府有意要再爭取中央補助3.7億，若成立，總經費就上看17億。以上經費的增加幅度，都以倍數計，車站與總圖增加近2倍、球場增加近4倍、關埔國小更誇張，上看八倍之多，四個項目總計原預算為79億，最後卻變成了近150億元。

粉專指出，至於耗費的時間與成果呢？棒球場搞了8年，還刻意挑在選舉年開幕，底牌掀開，結果是一座內外野場地都不合標準、女廁門裝反、樓梯滿是鐵鏽的球場，造成林哲瑄傷退，球場封館重做，周圍期盼球賽帶來生意的商家，希望全數落空，8年的瞎忙，換來了夢一場。關埔國小蓋了6年，到今天也沒有完工；大車站計劃從2017年開始動嘴，一連5年都沒有個影子，一直到今年10月，才要開始動工，時間點不早不晚，又是選在投票前夕，說是巧合，鬼才相信；總圖，一再翻修重做，最新方案從2019年開始動嘴，到今年又是選舉年發包，設計圖看來很美好，但參照過往例子，讓人不敢有太多期待。

對此，粉專痛批，以上總計共8年150億，結果一塌糊塗，都還沒有算動物園跟公園就已罄竹難書，實在很難理解，巿政怎麼可以爛到這種程度。但凡事都有個道理，原來，林智堅本身就是偽雙碩士，生涯最大的投資，應是當了柯建銘的助理還選上市長，靠的是行銷包裝與政治勢力，跟專業沒有什麼關係。但很詭異的是，8年150億的爛帳，檢調也不感興趣，偽雙碩士團隊還是有2成6的支持度。不是媒體的焦點，