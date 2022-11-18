台灣本土精釀啤酒擴大版圖，紛紛搶進個性餐廳市場。近來臺虎精釀啤酒將金華街日式舊屋改為「居餃屋」，以日式煎餃搭配啤酒和調酒，成為最新打卡據點；金色三麥旗下十多家餐廳近日為迎接FIFA世足賽熱潮，推出「LINE FRIENDS蜂蜜啤酒足球版」瓶裝啤酒，一邊喝啤酒，一邊吃零食觀賞球賽，盡情享受人生。

臺虎精釀經營「居餃屋」餐廳，讓吃煎餃配啤酒成為時尚。（臺虎精釀提供）

臺虎精釀近兩年搶進餐飲業，繼在大安區、信義區、台中等地區開設「啜飲室」酒吧餐廳之後，如今又在金華街「榕錦時光園區」的日式老宅增添一家「臺虎居餃屋」，充滿日式居酒屋風情，讓煎餃配啤酒成為一種時尚，由於日式懷舊氛圍和獨特的建築特色，開幕以來吸引不少遊客前來打卡。

金色三麥為迎接世足賽，除了直播賽事，還推出LINE FRIENDS足球限量啤酒。(金色三麥提供）

四年一度的FIFA世足賽即將開打，金色三麥旗下餐廳已備有大螢幕直播搭配世足賽，打造出身歷其境般的沉浸式享受，並應景推出具收藏價值的「LINE FRIENDS蜂蜜啤酒足球版」瓶裝啤酒，著國家隊球衣打卡內用，神準預測優勝隊伍，還有機會享用免費啤酒，還有5000元請客贊助金。

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