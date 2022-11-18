行銷策略向來低調、從未聘用明星代言人的De Beers，今年破例迎來品牌第一位代言人《黑豹》女主角露琵塔尼詠歐（Lupita Nyong’o），並拍攝「De Beers: Where It Begins」全新形象廣告，完美詮釋De Beers鑽石的產品形象與DNA，近來隨著尼詠歐積極出席新片《黑豹2：瓦干達萬歲》全球巡迴首映，更加強化De Beers鑽石與大自然、非洲鑽礦的意象聯結。

露琵塔尼詠歐佩戴 De Beers鑽石珠寶出席《黑豹2：瓦干達萬歲》歐洲首映會。（De Beers提供）

「De Beers: Where It Begins」全新形象廣告是由澳洲導演Lachlan Bailey掌鏡，跟隨著尼詠歐探索鑽石從原石轉化為鑽石的奇妙旅程，每一顆鑽石都是大自然歷經億萬年高壓高溫下生成的結晶，因此特別珍貴，尤其尼詠歐的非裔背景與深度關注世界議題，她的特質完美呼應De Beers對人類和地球許下「建設永恒」承諾。

露琵塔尼詠歐佩戴 De Beers鑽石珠寶出席《黑豹2：瓦干達萬歲》在非洲的首映會。（De Beers提供）

除了邀請尼詠歐擔任代言人，De Beers也將與尼詠歐一起參與「建設永恆」計畫，幫助1萬名弱勢女孩參與STEM（Science科學，Technology科技，Engineering工程與Mathematics數學）學科教育、支持1萬名女性創業家，以及在2030年前在非洲南部投資至少1千萬美元。

De Beers Enchanted Lotus鑽石耳環，89萬5000元。（De Beers提供）

隨著新片《黑豹2：瓦干達萬歲》全球上映，尼詠歐出席世界各大城市首映時，皆佩戴De Beers珠寶與會，美鑽在她黝黑肌膚的映襯之下，更加璀璨閃亮。

De Beers Enchanted Lotus 開放式鑽石手鐲， 89萬5000元。（De Beers提供）

De Beers The Alchemist of Light高級珠寶系列 Light Rays 雞尾酒戒指。（De Beers提供）