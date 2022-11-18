行銷策略向來低調、從未聘用明星代言人的De Beers，今年破例迎來品牌第一位代言人《黑豹》女主角露琵塔尼詠歐（Lupita Nyong’o），並拍攝「De Beers: Where It Begins」全新形象廣告，完美詮釋De Beers鑽石的產品形象與DNA，近來隨著尼詠歐積極出席新片《黑豹2：瓦干達萬歲》全球巡迴首映，更加強化De Beers鑽石與大自然、非洲鑽礦的意象聯結。

露琵塔尼詠歐佩戴 De Beers鑽石珠寶出席《黑豹2：瓦干達萬歲》歐洲首映會。（De Beers提供）
露琵塔尼詠歐佩戴 De Beers鑽石珠寶出席《黑豹2：瓦干達萬歲》歐洲首映會。（De Beers提供）

「De Beers: Where It Begins」全新形象廣告是由澳洲導演Lachlan Bailey掌鏡，跟隨著尼詠歐探索鑽石從原石轉化為鑽石的奇妙旅程，每一顆鑽石都是大自然歷經億萬年高壓高溫下生成的結晶，因此特別珍貴，尤其尼詠歐的非裔背景與深度關注世界議題，她的特質完美呼應De Beers對人類和地球許下「建設永恒」承諾。

露琵塔尼詠歐佩戴 De Beers鑽石珠寶出席《黑豹2：瓦干達萬歲》在非洲的首映會。（De Beers提供）
露琵塔尼詠歐佩戴 De Beers鑽石珠寶出席《黑豹2：瓦干達萬歲》在非洲的首映會。（De Beers提供）

除了邀請尼詠歐擔任代言人，De Beers也將與尼詠歐一起參與「建設永恆」計畫，幫助1萬名弱勢女孩參與STEM（Science科學，Technology科技，Engineering工程與Mathematics數學）學科教育、支持1萬名女性創業家，以及在2030年前在非洲南部投資至少1千萬美元。

De Beers Enchanted Lotus鑽石耳環，89萬5000元。（De Beers提供）
De Beers Enchanted Lotus鑽石耳環，89萬5000元。（De Beers提供）

隨著新片《黑豹2：瓦干達萬歲》全球上映，尼詠歐出席世界各大城市首映時，皆佩戴De Beers珠寶與會，美鑽在她黝黑肌膚的映襯之下，更加璀璨閃亮。

De Beers Enchanted Lotus 開放式鑽石手鐲， 89萬5000元。（De Beers提供）
De Beers Enchanted Lotus 開放式鑽石手鐲， 89萬5000元。（De Beers提供）
De Beers The Alchemist of Light高級珠寶系列 Light Rays 雞尾酒戒指。（De Beers提供）
De Beers The Alchemist of Light高級珠寶系列 Light Rays 雞尾酒戒指。（De Beers提供）
De Beers以各色鑽石打造Soothing Lotus寶鑽石項鍊。（De Beers提供）
De Beers以各色鑽石打造Soothing Lotus寶鑽石項鍊。（De Beers提供）

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