新華社18日報導，中國國家主席習近平當地時間17日在泰國曼谷會見日本首相岸田文雄。雙方團隊經過磋商，就穩定和發展雙邊關係達成五點共識：

一、中日關係的重要性沒有變，也不會變。共同恪守中日四個政治文件原則，踐行「互為合作夥伴、互不構成威脅」的政治共識。加強高層交往和對話溝通，不斷增進政治互信，共同致力於構建契合新時代要求的建設性、穩定的重要關係。

二、盡早舉行新一輪中日經濟高層對話，加強節能環保、綠色發展、醫療康養、養老照護等領域合作，共同為企業提供公平、非歧視、可預期的營商環境。

三、積極評價今年紀念中日邦交正常化50周年系列活動。盡早舉行新一輪中日高級別人文交流磋商機制會議。積極開展政府、政黨、議會、地方及青少年等交往交流。

四、盡早開通防務部門海空聯絡機制直通電話，加強防務、涉海部門對話溝通，共同遵守2014年四點原則共識。

五、共同肩負維護國際地區和平與繁榮的責任，加強國際地區事務協調合作，努力應對全球性挑戰。