南投縣第1選區縣議員選情激烈，26人搶10席，該選區繼曾姓候選人15日涉賄選25萬元交保後，18日又有王姓候選人涉嫌透過張姓樁腳等人向選區選民以每票500元賄選，請求投票支持，遭扣得名冊及3萬7000元等證物，王姓候選人、樁腳等觸犯投票行賄等罪嫌羈押禁見。

南投地檢署指出，接獲南投縣第1選區（南投市、名間鄉）王姓候選人以現金賄選，王姓候選人涉嫌自10月下旬起，透過張姓樁腳等人向選區選民以每票500元賄選，請求投票支持，檢察官鄭宇軒16日指揮南投縣調查站、 中部地區機動工作站、南投警分局、刑事局偵六隊第一隊成立查賄團隊偵辦。

檢察官連夜偵訊張姓樁腳、 選民等人，扣得犯罪所得共8500元，認張姓樁腳觸犯《公職人員選舉罷免法》投票行賄罪嫌重大，因張姓樁腳因有串證及滅證之虞，17日向法院聲請羈押獲准。

查賄團隊復查得知，張姓樁腳等人賄選資金來自王姓候選人，17日晚間拘提王姓候選人到案，經實施附帶搜索， 扣得3萬7000元及名冊等證物，由於王姓候選人有勾串共犯、證人之虞聲請羈押，18日王姓候選人遭羈押禁見。