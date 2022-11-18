前總統陳水扁昨(17日)晚在臉書貼出女兒陳幸妤的二兒子趙翊廷參加奧斯卡音樂大賽，榮獲非音樂班競賽類古典音樂鋼琴獨奏高中職組第一名的好消息！阿扁自嘲「沒有音感，唱起歌來更五音不全」。

陳水扁昨在臉書提及，趙翊廷日前參加奧斯卡音樂大賽，榮獲非音樂班競賽類古典音樂鋼琴獨奏高中職組第一名。阿扁說，趙翊廷對音樂很有興趣，已經讀到高中：，仍然每天彈奏鋼琴一個小時，在老師的鼓勵下報名參加比賽，拿回大大的獎杯跟阿公、阿嬤分享。

「不只會彈琴的小孩不會變壞，對學校課業也不受影響」。陳水扁透露，趙翊廷書房內還擺放著40年前陳幸妤小時候彈過的舊鋼琴，每晚客廳「琴聲滿人間」。

對於趙翊廷在音樂大賽中奪冠，陳水扁認為，吳淑珍國小4年級曾代表台南縣參加全國的音樂比賽，趙翊廷或許多少遺傳到基因，「不像阿扁沒有音感，唱起歌來更五音不全！」