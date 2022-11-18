周四美股三大指數連續第2日震盪收黑，美國公債殖利率飆升，2年期與10年期債息曲線倒掛程度再創新高。數位聯準會官員表示央行為抑制通膨而升息的行動遠未結束，以及數據顯示勞動力市場仍然吃緊，使部分投資人擔心聯準會仍將採取激進的升息政策。思科業績報喜，帶動美股從盤中低點反彈，並激勵標普科技股收高0.2%，成為盤面上的亮點。晶片股表現亮眼，費城半導體指數逆勢漲逾1%，台積電ADR漲2.56%，聯電ADR大漲逾5%。

根據芝商所FedWatch工具，交易員對聯準會於12月會議升息75個基點的押注從周三的約15%升高至19%。但大多數投資人仍預期12月將升息50個基點。

對利率政策較為敏感的2年期美國公債殖利率躍升，與10年期債息的倒掛幅度進一步擴大，引發利率持續上揚將導致經濟陷入衰退的擔憂。

★主要指數

道瓊指數跌7.51點或0.02%，收33,546.32點。

標普500指數指數跌12.23點或0.31%，收3,946.56點。

那斯達克指數跌38.70點或0.35%，收11,144.96點。

費城半導體指數上漲28.29點或1.05%，收2,719.10點。

★消息

數據顯示，上周美國初次請領失業給付人數下降，顯示勞動力市場仍然吃緊。而周三發布的10月零售銷售額增長強勁，顯示美國經濟挺過升息考驗。美國勞工部公布，上周（截至11月12日）初領失業給付人數減少4000人，為22.2萬人，少於市場預期的22.8萬人，仍然處於歷史低點附近，不過，截至11月5日止當周持續請領失業金人數增加1.3萬人，報150.7萬人，為連續第5周增加，但略低市場預期的151萬人。

聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）表示，至目前為止，政策緊縮只對觀察到的通膨造成有限的影響，央行需要繼續升息「至少再一整個百分點」。布拉德並表示，即使用上「鴿派」的假設，基本的貨幣政策規則也將要求利率至少升至約5%，而更嚴格的假設將建議利率升破7%。

明尼阿波里斯聯準銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）表示，應該繼續升息，直到通膨明顯到頂為止。

薩斯城聯準銀行總裁喬治（Esther George）周三接受《華爾街日報》訪問時表示：「我看到的是一個如此緊俏的勞動力市場，我不知道你如何在沒有真正放緩的情況下繼續降低這樣的通膨水準，也許我們甚至需要經濟收縮來達到目標」。

在升息前景下，美國10年期指標公債殖利率急升11.1個基點，觸及3.805%，對利率更敏感的2年期債息飆升12.3個基點，站上4.486%，2年期和10年期債息曲線倒掛程度突破68個基點，甚至一度直逼69個基點，再創新高。美元指數一度勁揚0.9%，報107.24。

油價跌逾3%，因中國的新冠確診數不斷增加以及美國繼續升息的可能性不利於需求前景。周四美國期油跌3.95美元，收於每桶81.64 美元；布倫特期油收跌3.08美元，報每桶89.78美元。

美國各交易所成交量總計約103 億股，過去20日均量為121億股。