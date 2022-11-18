★分析

UBS Global Wealth Management投資長Mark Haefele出具報告指出，擴大貨幣緊縮和今年以來累積的升息影響，顯示衰退風險仍然很高，我們仍然認為，就宏觀經濟而言，美股可持續反彈的先決條件都尚未到位，包括降息，以及經濟增長與企業獲利即將落底。

Wolfe Research分析師Chris Senyek出具報告表示，聖路易斯聯準銀行總裁布拉德周四的發表的談話強化了央行不會很快轉向的觀點，「聯邦基金利率升至6%是我的基本假設，在我們看來，最近的聯準會的講話強力支持我們的觀點，即央行利率最高可能升至6%。我們認為我們對於中期看跌的基本情境沒有任何改變。

Kingsview Investment Management投資組合經理Paul Nolte表示，聯準會總體上說的仍是升息，雖然在升息步伐方面可能存在一些分歧，但利率不會很快下降。

★類股

標普500指數11大類股跌多漲少，公用事業股跌1.79%，表現最疲弱；其次為非必需消費類股跌1.27%。科技股漲0.21%，表現最佳。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數上漲3.71%，收在 6,110.70點。

★重磅股

重量級科技股普遍下跌，僅蘋果漲1.30%。微軟跌0.02%，亞馬遜跌2.34%，Alphabet跌0.50%，特斯拉跌2.01%，Meta跌1.57%，網飛跌3.51%。

道瓊指數成份股方面，思科漲4.96%，表現最佳；其次為默克（Merck&Co）漲2.38%和蘋果漲1.30%。Salesforce跌3.50%，跌幅最大；其次為華特迪士尼跌2.66%。

主要晶片股漲多跌少，僅輝達（跌1.46%）和美光（跌0.22%）收黑。恩智浦漲1.92%，高通漲1.76%，超微漲1.65%，英特爾漲1.22%，德州儀器漲1.10%，應用材料漲0.22%。

★焦點股

蘋果漲1.30%，收在150.72美元，儘管媒體報導iPhone 14 Pro/Pro Max交貨延遲的情況似乎正在惡化，在美國，如果是現在下單購買iPhone 14 Pro系列手機作為禮物，可能無法在聖誕節之前收到貨。分析師表示，就歷史來看，當利空消息出現時，蘋果的股票往往證明是可以買的。最近iPhone 14系列手機減產的傳聞提供一個很好的切入點，2020年的供應鏈危機就是如此。蘋果的收入來源很多元，至少有6種不同的硬體類別，再加上服務事業，都能讓蘋果賺到錢。因此，單一產品生產推遲或減產的消息，對其業績造成的影響往往意外地有限。

輝達（Nvidia）跌1.46%，收156.77美元。受惠於雲端運用日益普及帶動數據中心事業強勁增長，該繪圖處理晶片大廠上季營收優於市場預期，惟其上季淨利暴跌72%，且本季財測相對保守。

美光跌0.22%，收58.74美元。該記憶體晶片大廠周三宣布因需求低迷，公司正努力去化過剩的庫存，因此將減少記憶體晶片供應，並將進一步縮減資本支出計畫。

思科（Cisco Systems Inc）大漲近5%，收在46.59美元。隨著供應鏈障礙持續緩解，該公司上季業績表現優於市場預期，並上修全年營收和獲利預測，

梅西百貨（Macy's）飆漲15%，對高檔服飾和美妝產品的需求仍然強韌，該連鎖百貨公司上修全年獲利預測。

亞馬遜跌2.34%，收在94.85美元，該電商巨頭執行長Andy Jassy表示裁員行動將一直持續到明年。亞馬遜自本周起開始通知部分部門員工遭到裁撤，也向部分員工提供自願離職方案。此前媒體引述消息人士報導，亞馬遜這一波將裁掉1萬人。

應材（Applied Material）收漲0.22%，盤後漲逾3%，該半導體設備大廠上季營收和獲利意外強勁，且本季展望樂觀。

★台股ADR

台積電ADR漲2.56%，收81.48美元，換算台股價格為507.75元。

聯電ADR漲5.20%，收7.48美元，換算台股價格為46.61元。

日月光ADR漲1.94%，收6.30美元，換算台股價格為98.15元。

中華電信ADR跌0.20%，收34.56美元，換算台股價格為107.68元。