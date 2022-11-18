美國參院外委會亞太小組主席馬基今天批評中國破壞台海和平及穩定，呼籲美方應讓台灣處於最有力防衛位置，且應著重有實質效益作為，避免可能將台灣置於風險之中的措施。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）今天舉行研討會，8月曾率團訪問台灣的民主黨籍參議員馬基（Ed Markey）受邀以預錄影片方式，發表演說談論中國威脅。

馬基表示，北京在國內外加大威權作為，支持俄國對烏克蘭的侵略，持續對台灣採取侵略性政策，且國內能源供應上仍使用煤炭，「顯然這不是一個單純的挑戰」。

若要因應挑戰，馬基指美國須認清3大事實，一是美中雖非處於「新冷戰」，但對北京意圖須睜大眼睛；二是美國須聯合盟友夥伴保護自身利益，包括在必要時與中國合作；三是避免效益不高的不必要挑釁行動，並確保美中溝通管道暢通，避免「致命性誤判」。

他示警：「若兩大核武強權爆發直接軍事衝突，恐對全人類造成生存威脅。」

談到台海情勢，馬基表示，中國行徑破壞台海和平與穩定，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台，儘管過去有許多類似訪問先例，中國國家主席習近平卻仍「耍脾氣」。他強調，全世界都應該知道，企圖改變現狀的是中國政府，而不是美方，亦不是台灣。

馬基建議，美國國會應專心嚇阻中國，避免其單方面以武力改變台灣現狀；若要達成此目標，應讓台灣處於最有力的自我防衛位置，並讓所有全球與區域盟友知道，美國致力於台灣的自我防衛，且會竭盡所能避免衝突發生。

但他提醒，美方不該採取可能把台灣置於風險、卻幫助不大的作為，而是該專注於有實質效益的行動，例如由他所提出、能增進美台人民連結的「台灣獎學金法」（Taiwan Fellowship Act），以及支持台灣自我防衛。（編輯：馮昭）1111118