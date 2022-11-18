麥卡倫（MACALLAN）近日推出一部傳記短片《再現傳奇風華，見證麥卡倫崛起的1926》，是女企業家Janet Harbinson真實故事，她從意外去世的丈夫手中接下經營釀酒事業，不僅帶領麥卡倫走出危機，且開創新局，林心如受邀觀賞這部紀錄片，感動之餘，也舉杯向這位傳奇女子致敬。

1926年對麥卡倫來說，是個崛起的轉戾點，其知名的Fine & Rare珍稀系列威士忌，即是從1926到1995年70年間之間總共有60個酒款，向來是藏家鎖定珍藏的佳釀，其中又以1926年最為傳奇，被譽為「威士忌聖杯」，必須歸功於當年接手麥卡倫的Janet Harbinson，其背後深藏一段感人且具啟發性的傳奇故事。

Janet Harbinson在1926年艱困的時期接下領導棒子，堅持歐洲橡木雪莉桶單一麥芽威士忌的獨特風味，不僅照顧工人家眷，且不忘回餽地方，讓同為創業女企業家的林心如十分感動。

麥卡倫近日推出一部傳記短片《再現傳奇風華，見證麥卡倫崛起的1926》，是女企業家Janet Harbinson真實故事。（MACALLAN提供）

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