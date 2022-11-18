「國泰60週年特展-發現你的勇敢進行式」11/19在「華山1914文創園區 西一館」正式開展，國泰金(2882)董事長蔡宏圖對內部也勉勵同仁，勇敢承擔責任、開創新局。

「國泰60週年特展-發現你的勇敢進行式」以勇敢宣言做開端，劃分六大展區，透過創新的互動科技展現國泰集團60年來，從萌芽到茁壯的勇敢突破。2022.11.19－2022.12.7於「華山1914文創園區 西一館」展出。

國泰這次將以長達28.5公尺的歷史照片、實物牆展示，呈現國泰60週年大事記。包括：1962年9月10日國泰人壽成立「第一號保單」現場將展示台灣保險史上第一張養老險，也是國泰人壽第一張保單，由時任財政部長嚴家淦，親自投保國泰人壽10年期養老保險。

此外，也展出國泰人壽「徵信新聞報(中國時報前身)開業廣告」，國泰人壽「開業日」(民國51年9月10日)復刻報紙現場重現，當時報導「財政部長嚴家淦蒞臨指導開業廣告刊登」等資訊，重現60年前開業日盛況。

蔡宏圖也對員工期許表示，1962年，國泰人壽創立時僅有23位員工。到今天，國泰金控已經擴展成為擁有壽險、產險、銀行、證券和資產管理等業務，總資產新台幣11.9兆元，員工5.7萬人的金融集團，服務1400萬客戶、超過一半的臺灣民眾，國泰立足臺灣，走出國門，在國外設立營業據點服務當地客戶。國泰能有今天，更是每一位同仁辛勤的付出，才能締造集團持續成長的成果。我衷心感謝大家，謝謝每一位同仁。

蔡宏圖說，2012年在國泰50週年時，啟動集團登峰計畫New Heights，從企業核心價值出發、啟動全方位、多面向的自我再造工程。10年後的今天，我們的視野和思維改變了，看見數位科技在全世界快速顛覆各行各業既有的商業模式，也改變了企業營運的思維與方法；所以我們啟動了數位轉型，透過數位、數據與技術，優化公司產品開發、客戶服務、作業流程、風險控管等環節；與客戶接觸的介面更多元，無論是面對面的溫暖陪伴，或是遠距零接觸的數位平台，透過全通路、線上線下結合的服務，來滿足客戶的需求。

年初時勉勵同仁「你比你想的勇敢」，現在展望未來一樣希望每一位國泰人都具備勇敢、開放、大膽探索的思維，去擁抱世界的變化，並且從中看到機會，領先佈局，佔得先機。外部環境的變化只會越來越快速和劇烈，越是如此，我們越是要勇敢地做出決定，勇敢地承擔。

面對競爭更激烈的未來，要檢視既有的優勢與善用整個霖園集團橫跨金融、地產建設、醫療、資訊、物流及公益等資源、規模與專業，來展開跨子公司與跨業別的合作，提供客戶更便利體貼的服務，深化全集團數位轉型。以氣候、健康、培力永續三支柱落實於集團日常營運中，透過議合客戶一起做好ESG，讓國泰的金融核心職能夠進一步發揮影響力。這其中，各類專業人才是永續發展不可或缺的，我們會加大投資未來發展所需的人才，一起共創永續價值。