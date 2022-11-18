45歲陳姓慣竊3年前在台南永康行竊外籍移工宿舍，得手7萬5000元，前年以相同手法於另處移工宿舍偷走8000元，永康警分局龍潭派出所受理報案，雖掌握影像卻無法辨識，員警鍥而不捨持續比對犯嫌特徵及犯案手法及判決書，鎖定已入監服刑陳嫌為竊嫌，宣告偵破。

龍潭派出所指出，陳嫌犯案為規避警方查緝，多騎腳踏車或搭火車，無法以車追人，監視器雖有拍到他的影像，卻難以辨識身分，偵辦陷入膠著，但受理報案的陳姓及李姓員警相當積極，接連受理2起犯案型態一樣的竊案，從中逐一比對，竊嫌穿戴眼鏡、棒球帽等特徵，發現兩起竊案均為同一人。

警方指出，3年前受害的是一名印尼籍移工，其放在永康區自強路宿舍的包包及黃金遭竊，損失約新台幣7萬5000元，前年10月，再接獲越南籍移工報案，稱永康區永大路三段宿舍的錢被偷，損失約新台幣8000元。

員警比對兩起竊案的嫌犯特徵，加上法院歷次判決書的犯案手法，終在本月初確認因竊案遭通緝，已入監服刑的陳姓犯嫌即為竊嫌，日前借詢，陳嫌被問到3年前竊案，坦承不諱，也很訝異警方居然追他追了3年，全案依竊盜罪函送台南地檢署偵辦。