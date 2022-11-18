在生活中，要交到知心的朋友不是這麼容易的，越來越多的人變得慎重，只怕交友不慎而害到自己，《摘星工廠》運勢專欄指出，處女座、天蠍座、巨蟹座在挑選朋友時，會默默觀察對方的細節和一舉一動，當他們認定這個人時，才會願意交付真心。

▍處女座

處女座對完美有著超高的追求，交朋友也會精挑細選，加上不喜歡犯錯的個性，以及深知好的人脈對一個人的重要性，所以會盡量避免交友不慎的情形，唯有值得的，他們才願意深交。

▍天蠍座

天蠍座有著敏銳的洞察力，對於別人思緒，總能輕鬆看懂，很在乎安全感的他們，跟人交往時會觀察對方的一舉一動，記住一些細節，從而判斷對方是怎樣的人，然後才會確定之後的關係是可以拉近，還是保持距離。

▍巨蟹座

敏感，羞赧，想很多的巨蟹座，喜歡待在熟悉的圈子中，人際交往比較質樸，謙和客氣，對陌生的人，陌生的環境，都需要一段適應期，戒心比較高，唯有已經很熟悉的，或是已經共同經歷一些事的人，才會獲得他們的信任，對人對事，都比較謹慎。