中國國家主席習近平與日本首相岸田文雄17日於泰國曼谷舉行領袖會談，談到台海議題，岸田文雄重申「台灣海峽和平與安定的重要性」，而習近平則聲稱「中國不干涉別國內政，也不接受任何人以任何藉口干涉中國內政」。對於岸田強調台海和平穩定的重要性以及對中人權議題的關注，外交部表示高度肯定與感謝。

習近平與岸田文雄17日從印尼峇里島前往泰國曼谷參加亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議前展開雙邊會談，在約40分鐘的談話中，日本首相岸田文雄再次對習近平重申「台灣海峽和平安定的重要性」，習近平則強調，「歷史、台灣等重大原則問題涉及兩國關係政治基礎和基本信義，必須重信守諾、妥善處之。中國不干涉別國內政，也不接受任何人以任何藉口干涉中國內政」。

外交部表示，對於岸田首相再度強調台海和平穩定的重要性，以及日本對中國人權問題的關注，外交部對此表示高度肯定與感謝。

外交部一貫歡迎國際社會關注台海情勢及採取有助於維護區域和平的正面舉措。自岸田內閣成立以來，日本政府多次表明台灣與日本共享自由、民主、人權及法治等基本價值觀，是日本的重要夥伴及珍貴友人，同時致力敦促國際社會關注台海情勢與中國人權現況。在本月的東協峰會、日美峰會以及日美韓峰會等重要國際場域，日本均展現民主國家陣營的堅定立場。

外交部指出，在威權主義向外擴張，挑戰國際秩序之際，外交部將積極與全球理念相近國家，共同捍衛普世基本價值，促進台海和平穩定及印太區域的自由開放與繁榮。