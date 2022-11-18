習近平會見李顯龍維護經濟和區域一體化正確方向發展。（大陸外交部）

中國外交部18日消息，中國國家主席習近平當地時間17日下午，在曼谷會見新加坡總理李顯龍。習近平指出，中方願同星方共同維護地區團結合作，反對集團政治，抵制陣營對抗，維護經濟和區域一體化正確方向，堅決反對搞「脫鉤斷鏈」、「小院高牆」。李顯龍表示，一個強大、友好的中國，將為地區和世界帶來積極影響，有利於幫助中小國家實現共同發展。

習近平指出，面對世紀疫情和百年變局，中星關係發展勢頭良好，不僅助力兩國抗疫和經濟復甦，而且為地區穩定和繁榮注入了正能量。中星關係具有前瞻性、戰略性和示範性。中共二十大對中國全面建設社會主義現代化國家、全面推進中國式現代化作出了戰略部署。中方願同星方攜手推動兩國與時俱進的全方位合作夥伴關係不斷取得新進展。

習近平強調，中方願同星方密切高層交往。歡迎星方深度參與中國構建新發展格局，要讓「高品質」成為中星合作的鮮明標識。雙方要落實好陸海新通道這一中星高品質共建「一帶一路」的標示性專案，推動數位化、綠色發展等領域合作專案優化升級，盡快完成中星自由貿易協定升級後續談判，提高兩國貿易和投資自由化水準，努力暢通兩國人員往來。中星兩國發展依託地區、融入地區、惠及地區。中方願同星方共同維護地區團結合作，反對集團政治，抵制陣營對抗，維護經濟和區域一體化正確方向，堅決反對搞「脫鉤斷鏈」、「小院高牆」。希望雙方共同推動全球發展倡議在本地區落地。

李顯龍表示，很高興能夠當面再次祝賀中共二十大成功召開，祝賀習近平再次當選中共中央總書記。星中雙邊合作勢頭強勁。在當前複雜國際形勢下，星方期待進一步深化拓展星中關係，願同中方繼續搞好現有雙邊合作機制，推動兩國蘇州、天津、重慶3個政府間專案和廣州知識城國家級專案（「3＋1」）提質升級。中國崛起不可阻擋，一個強大、友好的中國，將為地區和世界帶來積極影響，有利於幫助中小國家實現共同發展。星方始終積極看待中國發展，願支持參與全球發展倡議。

丁薛祥、王毅、何立峰等參加會見。