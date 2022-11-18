本土疫情趨緩，但有小孩的民眾仍不敢鬆懈。一名女網友分享，前陣子姑姑一家人確診，由於兩家人就住隔壁，因此弟弟答應幫姑姑一家拿藥，原本請姑姑將健保卡放在家門口，結果確診的姑姑竟然直接跑到家裡面來，讓原PO很擔心3歲女兒會被傳染，便忍不住對姑姑惡言相向，而爸爸知道以後，竟然痛罵她沒有家教，引起網友討論。

一名女網友日前在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》上分享，她的娘家和姑姑家是鄰居，幾個月前姑姑一家確診，拜託原PO弟弟幫忙拿藥，他們請姑姑他們將健保卡放在門口的鞋櫃上。怎料，確診的姑姑擅自進入他們家，經過客廳和走廊，一路走到弟弟的房間親手將健保卡交給他。讓弟弟傻眼直呼「你不是確診？怎麼過來了？」而姑姑竟回「健保卡我消毒過了！」然後就離開了。

女網友表示，直到晚上弟弟才向家人提起確診姑姑跑來家裡的事情，因此家裡的空間完全沒消毒，而她年僅3歲的女兒，就這樣在確診者經過的環境中玩耍，讓她又擔心又憤怒。而媽媽見狀則直接打給姑姑說「你怎麼可以來我們家？妹妹還這麼小，萬一確診怎麼辦？」姑姑解釋說她那天來按電鈴都沒人應門，所以她就拿備用鑰匙開門進來了，但她沒有進房間，就是在房門口而已。

女網友指出，她當下聽完就爆炸了，因為那幾天幼童染疫死亡的消息頻傳，讓她很焦慮，因此隔著電話對姑姑飆了國罵。沒想到，爸爸知道以後，竟然跑去罵媽媽沒有把她教好，家教很失敗，竟然對長輩這麼沒有禮貌。事後，姑姑也完全沒道歉，因此她後來都假裝看不到姑姑，而爸爸見狀竟勸她說，事情都過去了，能否放下？而原PO則堅持，若姑姑來道歉，事情就可以這樣過了。