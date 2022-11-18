歐洲股市周四收盤下跌；礦業股和醫療股的下跌，抵銷了工程集團西門子大漲所帶來的影響。

周四歐洲Stoxx 600指數收跌1.79點或0.42%，為428.38點。但是在正面財報季推動之下，歐股本月至今仍上漲了3.9%，維持在連二漲的氣勢。

周四公布的數據顯示，歐元區十月通膨的年增率略有放緩，但仍處於相當高水準。

倫敦的摩根大通資產管理策略師Mike Bell說：「市場之所以在過去一個月大幅上漲，部分原因為消費者信心太低，已經很難看到情況會變得更糟，所以當總體數據如此疲弱時，市場會假設你已經到達了谷底」。

在西門子大漲7%之下，德國股市也上漲0.2%。西門子公布樂觀的上季財報，並對未來工業需求給出樂觀展望。

在英國上市的Drax發電公司，以及Centrica能源公司皆上漲了5.4%；稍早英國財政部長杭特(Jeremy Hunt)表示，英國家庭能源帳單將上漲，但在2024年前會維持一上限。

杭特在一項預算計畫中，宣佈了一系列的增稅和縮緊公共支出的計畫。他說，在前首相特拉斯(Liz Truss)對財政聲譽造成打擊後，這是必要的。英國富時100指數收盤下跌0.1%。

Atlanta資本市場的交易主管John Woolfitt說：「這份預算書確實以最佳方式設定了目標，可能保護收入較低的人群，或者較易受到傷害的人群」。

在賤金屬價格大幅下滑之下，歐洲的礦業股下跌1.7%。

荷蘭保險公司NN集團公布2025年目標低於預期，股價下跌4.1%。