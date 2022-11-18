智崴(5263)今日於美國奧蘭多舉辦的國際主題公園暨遊樂設備展（IAAPA Expo），發表最新飛行劇院產品以及新開發的4K LED沉浸式體感模擬座艙，以超高畫質的沉浸式體驗，進攻疫情後蓬勃發展的主題樂園及觀光旅遊市場。智崴表示，今年的發布重點，在主力高階產品飛行劇院系列中，推出新型態飛行劇院，o-Ride飛行劇院，其能快速搭建和可移動的特性，能符合業主彈性營運的需求，該設備可望加入原有產品線，為智崴開拓嶄新的客群，提升市場滲透率。

智崴今年於會展中首次亮相的F1賽車模擬座艙，為目前業界中最頂級的體感賽車體驗。特製的F1賽車外型結合智崴六軸體感模擬平台，搭配4K LED沉浸式球型螢幕，讓玩家化身為F1賽車手，宛如於真實的賽道上奔馳、過彎、加速。該設備於發表後即被德國知名賽道霍肯海姆賽道(Hockenheimring)指名採用，明年第二季即將於新開幕的接待中心，讓德國遊客體驗奔馳加速的快感。

為了提升體驗的娛樂性，智崴亦首次在IAAPA會展中推出雙人座的F-18戰鬥機飛行模擬座艙，讓兩位玩家可以一同乘坐體驗，感受宛如電影捍衛戰士(Top Gun)飛行員在空中與敵機近距離戰鬥的刺激體驗。結合娛樂和教育性的F-18戰鬥機飛行模擬座艙，於現場不僅吸引民眾排隊體驗，亦獲得許多博物館和大型娛樂購物商場的洽詢。

智崴此次於四天IAAPA展期間，吸引百餘家國際指標企業及超過千人觀覽人潮進行體驗。其中，促成國際商業合作洽談對象包含美國、德國、日本、阿拉伯等地的樂園營運商，預計後續商業合作產值可望超過20億元。

高雄市政府經濟發展局局長廖泰翔表示，IAAPA展為目前全球參加與參展人數最多的專業娛樂景點貿易展，在產業發展、軟硬體採購、娛樂場域發展及海外合作機會等方面，提供產業成員最新且完整的資訊與交流商機。全球飛行劇院龍頭智崴集團是市府重點扶植廠商，先前疫情期間市府也透過地方產業環境建構、旗艦示範應用推動及文化科技城市型塑等三大策略，持續協助在地企業發展創新應用服務，參與各項指標展會，突破產業困境、拓展商機。他強調，後疫情時期國內外市場復甦，市府連續兩年輔導智崴赴美參展，爭取國際訂單帶回高雄，帶動在地產業轉型升級。