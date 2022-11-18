聯準會（Fed）官員暗示升息行動遠未結束，美債殖利率跳升，投資人評估升息前景，美股周四收盤：道瓊、標普500及那指收黑，費半則收高，晶圓雙雄ADR雙雙勁揚。今早台股掛牌6檔半導體相關ETF，包括富邦台灣半導體(00892)、中信關鍵半導體(00891)、新光台灣半導體30(00904)、國泰台灣5G+(00881)等均偏多表態。其中，富邦台灣半導體自10月中低點8.64向上反彈近25%。

巴菲特第3季出手買進台積電(2330)消息一出，帶動台股近日反彈，本月以來截至17日，台灣加權指數上漲1498.02點，漲幅達11.49%，讓投資人在今年尾聲迎來曙光，這是否代表落底訊號出現？法人分析，預期明年第一季會進入存貨調整，但隨著庫存調整完成、升息步調趨緩，資金有望回流台股，激勵行情走升。

國泰投信全球經濟與策略研究處副總經理王誠宏表示，預期美國聯準會今年12月將會升息2碼，明年第一季再升息1碼，此後轉向觀望態度。觀察資金面，隨著美國緊縮進入尾聲，預期美元將走弱，在台幣走強下，資金有望回流台股，外資將逐步補回部位。原本「現金為王」的態勢將出現轉折，目前資金開始尋找投資出口，也有利帶動市場行情。

根據國發會公布的9月景氣燈號顯示，景氣對策信號綜合判斷分數只剩17分，亮出2年多來首顆黃藍燈，顯示景氣反轉情勢確立，且距離代表景氣低迷的藍燈，更只差一分。王誠宏分析，由於台灣在國際供應鏈中負責中高端產業，通常對會率先反應景氣的強弱，在目前黃藍燈且即將觸底的情況下，也暗示距離景氣反轉走強已不遠，台股目前本益比10倍，已領先反應景氣放緩預期。

王誠宏表示，觀察台灣9月PMI受海外需求減緩及去庫存影響持續下降至44.9，不過客戶庫存下降加快、新出口訂單趨向止穩，庫存調整持續好轉中，預期明年第二季可完成，隨著調整步入尾聲，台股有望迎來拉貨及補庫存行情。觀察明年第一季屬於溫和的存貨調整，主因是受到今年初基期較高的影響，實際殺傷力不大，同時也不排除政策面的利多加持，加上一般而言市場行情大多會提前反映，且今年台股歷經大修正後，明年整體上行空間大於下行空間，因此不需太過悲觀。