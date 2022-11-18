水手今年休賽季動作頻頻，繼先前將前藍鳥外野手赫南德茲（Teoscar Hernandez）交易入隊後，根據大聯盟官方消息指出，水手已經同意送出2020年美聯新人王凱爾路易斯（Kyle Lewis）到響尾蛇，換回外野、捕手位置都能負擔的胡梅爾（Cooper Hummel），這是一樁1換1的交易。

27歲的凱爾路易斯於2016年選秀會以第11順位加入水手，是球團亟欲培養的後起之秀，凱爾路易斯也用飛快速度逐年升級，2019年首次亮相大聯盟，並在2020年的縮水球季奪下美聯新人王，讓人非常看好他的未來。

只是凱爾路易斯因為受到腦震盪及膝傷影響，近2個賽季一共只打了54場比賽，目前水手外野陣容有著赫南德茲、新科新人王「J-Rod」胡力歐羅德里格茲（Julio Rodriguez）及克蘭尼奇（Jarred Kelenic），溫克（Jesse Winker）預計也將爭搶外野席次的情況下，始終為傷病困擾的凱爾路易斯只好遭到放棄。

職業生涯130場比賽中，凱爾路易斯繳出了2成44打擊率、25轟及57分打點成績單，由於響尾蛇打線偏左傾，右打的凱爾路易斯將可以平衡攻擊線。而水手換過來的胡梅爾，在大聯盟的登錄位置雖然是左外野手，但他也在捕手位置上蹲了118.1局，對於水手來說是非常好用的守備活棋。