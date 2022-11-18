蔡英文總統昨（16）日接見荷蘭半導體設備大廠ASML（艾司摩爾）施耐德執行副總裁（Frédéric Schneider-Maunoury）並在臉書發文宣布ASML將在明年動土，會是史上最大在台投資，至少上看300億元。ASML也宣布將在新北市落腳，但針對投資細節不會多做解釋。

蔡英文發文表示ASML即將在明年動土

綜合媒體報導，蔡英文在16日接見荷蘭半導體設備大廠，並透過臉書表示，ASML即將在明年動土，將是公司有史以來在台灣最大的投資金額。有向訪團表示持續投資台灣的計畫絕對是非常正確的方向，政府將持續提供協助。同時也表示，當ASML規劃要在北部加碼投資時，沈榮津副院長帶領行政團隊迅速成立專案聯合服務窗口，在行政流程上提供了最大的協助。

成為史上最大在台投資

該次投資將會成為史上最大在台投資，「台灣和ASML相互合作，在半導體供應鏈中彼此茁壯，不僅成為全球領先，還要繼續保持競爭優勢，保持領先」，蔡英文也表示：「從2003年起，ASML在新竹成立子公司以來，跟台積電等台灣廠商，一起成長茁壯，而台灣更成為了全球唯一，DUV光罩傳輸模組的製造基地」。並期許在未來台灣半導體產業，一起提升全球半導體的技術能力。

ASML證實該消息

對此，ASML也發聲明證實該消息，並表示投資地點落腳新北，但針對投資細節不多做說明，「ASML持續在全球和台灣投資，為公司持續的成長做準備，以支援全球客戶及半導體產業的發展」。

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看到，ASML（艾司摩爾）在近一個月的聲量為9,413筆，在11月16日發表聲明證實將在台灣設廠，並落腳新北市，會在明年正式動土，成為史上最大在台投資，聲量來到3,553筆，引起討論。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年10月28日至2022年11月16日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『ASML（艾司摩爾）』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。