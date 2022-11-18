讓人心跳不已的男演員們

台灣男演員的實力與外貌大家都有目共睹，隨著影視的崛起，在國外更吹起台灣小哥哥炫風，擁有精湛的演技之外，亮眼的外型更是讓不少粉絲們為之瘋狂，例如主演《比悲傷更悲傷的故事》的劉以豪和《想見你》的許光漢憑藉高漲的個人魅力迷倒無數韓國少女，擁有超高人氣。

對於粉絲而言，帥氣與演技兼具的男演員絕對是多多益善！今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，台灣30歲以下新生代未婚男演員的「想暈度排行」，到底有多少網友在網路上討論他們的帥氣、迷人與男友力呢？一起來認識這些星途璀璨的男演員吧！

No.10 宋柏緯

被稱為「小朱孝天」的宋柏緯有著濃眉大眼，出道原因竟是陪女友去試鏡，連帶一起被簽下，並在2014年出演《共犯》出道，在2017年演出BL劇《HIStory系列》開始受關注，之後出演《他們在畢業的前一天爆炸2》、《天橋上的魔術師》等成功打開知名度。

宋柏緯也出演由柯震東擔任導演的《黑的教育》，劇中演技也讓人驚艷：「今年兩個作品表現都非常好，雖然變化差異極大，卻各自有魅力」、「濃眉大眼真的好像朱孝天，但更帥了」、「嬰兒視角也無懈可擊的男人」。

No.9 曾敬驊

曾敬驊參與電影《返校》試鏡，從萬人海選當中脫穎而出成，在片中飾演學弟「魏仲廷」一角打開知名度，並憑藉該部電影入圍金馬最佳新演員與台北電影節最佳男主角獎，之後出演電影《刻在你心底的名字》，兩部作品都成功取得破億票房。

被稱為「億萬票房幸運星」的曾敬驊，也曾參與電視劇《做工的人》、《逆局》、《誰是被害者》等多部電視劇，實力有目共睹，不少人更稱讚曾敬驊：「真的又帥又會演」、「演技非常艱深」、「不但顏值破表，演技也相當可觀」。

No.8 王品澔

王品澔在2019年時參加「伊林璀璨之星」，被評選為男模特兒組冠軍，在2020年參演《天之驕女》打開知名度。之後加入《全明星運動會》第三季擔任籃隊隊員，節目中出色的表現，吸引到不少觀眾喜愛，之後參與《全明星觀察中》，人氣也不斷累積。

今年從醒吾大學畢業的王品澔也即將面臨兵役問題，雖然還日期未定，但他也表示「兵單來就去當」，不少粉絲也表示：「等你當兵回來，一切平安！」、「期待再看到品澔新作品」、「期待再看到品澔的帥氣」、「當兵回來一定更有魅力」。

No.7 張軒睿

張軒睿2016年以演出《狼王子》獲得知名度，之後陸續接下《我的未來男友》、《用九柑仔店》、《華燈初上》等作品，被廣為人知。在綜藝方面，張軒睿出演《女兒們的戀愛》與歌手任家萱在節目中宣佈交往，之後也參與《阮三个》錄製。

被稱為「姐弟戀專用戶」的張軒睿，電視作品《此時此刻》、《原來是你》也即將在2023年播出，粉絲們也表示期待：「真的期待播出」、「完全的小奶狗類型」、「綜藝也好看，真的是多元發展」、「看起來是小奶狗，但劇中又是小狼狗，好喜歡」。

No.6 林哲熹

林哲熹在2016年演出短片《審判》，獲得法國尼斯影展最佳男主角殊榮，在2019年接演個人首部電視戲劇作品《我們與惡的距離》，劇中飾演思覺失調症患者應思聰，憑藉此劇入圍金鐘獎戲劇節目男配角獎，精湛的演技備受肯定。

在2022年林哲熹也有《良辰吉時》、《她和她的她》等多部作品，演技深受好評：「真的憑著演技撐起屬於自己的一片天」、「看見了一塊璞玉在閃閃發光」、「真的是無死角的帥」，參演作品《想見你》電影版也將在明年上映，引起粉絲期待。

No.5 蔡凡熙

蔡凡熙在2017年以《通靈少女》出道，該劇撥出後星途大開，同年電影《報告老師！怪怪怪怪物！》、《痴情男子漢》上映，但之後因為面臨兵役與其他問題而遇到低潮，消失了將近兩年，今年1月19日與郭書瑤合作拍攝的電影《再說一次我願意》上映，重返大銀幕。

待上映的《黑的教育》在金馬影展首映上，贏得不少好評，蔡凡熙更被大讚：「深深覺得你的可塑性很強」、「散發出來的氣質，層次分明又不矯情做作」、「用紮實的演技說服觀眾」、「真的是有顏值又會演戲」、「終於又能看到帥氣的蔡凡熙了」。

No.4 朱軒洋

朱軒洋在2018年以《有五個姊姊的我就註定要單身了啊！》正式出道，在2019年以電影《下半場》開打知名度，並憑藉此部作品入圍台北電影節最佳新演員及最佳男配角獎，之後又以《天橋上的魔術師》、《村裡來了個暴走女外科》獲得高人氣。

朱軒洋在出道短短五年內，入圍各大獎項，備受各界青睞，但前陣子卻傳出與經紀人柴智屏解約，疑似要退出演藝圈。但朱軒洋在10月時也出面澄清：「我不知道為何會有這樣的傳言，我只是休息，但我還是會回來。」並出席金鐘獎頒獎典禮，讓粉絲們開心表示：「有現在紅毯上我就放心了，以後能繼續看到他的帥臉（還有演技）我就開心。」、「終於看到他了！」

No.3 陳昊森

陳昊森在2015年參與《綜藝大熱門》錄影後出道，並在2017年主演個人首部同性愛情劇《紅色氣球》正式進入演藝圈，在2020年時，主演的電影《刻在你心底的名字》成為台灣首部票房破億的同志題材電影，陳昊森也憑藉該部電影入圍金馬獎與台北電影節最佳新演員，星途備受關注。

由陳昊森和張孝全等人所主演的《罪後真相》也於近期上映，該部電影一上映就獲得好口碑，陳昊森演技也備受肯定：「陳昊森出現在螢幕真的好帥」、「陳昊森有幾顆鏡頭的表情真的都很出色很到位」、「陳昊森很擅長詮釋撕心裂肺，他的眼神一如《刻在你心底的名字》很有感染力」。

No.2 曹佑寧

曹佑寧曾經是中華棒球代表隊選手，在2014年時以《KANO》展露頭角，並拿下第16屆台北電影獎最佳男配角獎。曹佑寧也透過該部電影獲得極高人氣，並開始對演藝工作產生興趣，最終決定終止棒球路，專心留在演藝圈內發展，之後陸續接下《可不可以，你也剛好喜歡我》等作品。並於今（2022）年四月前往中國拍攝《為你逆光而來》，在六月正式殺青。

曾經參與過全明星運動會第二季的曹佑寧，也在近日宣佈回歸第四季擔任紅隊隊員，不少網友也非常期待再次回歸的曹佑寧表現能再突破：「帥氣的小曹強勢回歸」、「能夠再一次在全明星看到小曹，真是太幸福了！」、「期待看到你更多的表現」、「快快再破紀錄」。

No.1 范少勳

范少勳最初是因為上了郎祖筠的表演課而開始對戲劇產生興趣，在2012年出演《課間好時光一年二班》並在2013年成為《大學生了沒》班底，在2018年時以BL劇《HIStory2-越界》成功打開知名度，在2018年以《下半場》榮獲第56屆金馬獎最佳新演員獎，之後更跨足綜藝圈以《阮三個2》入圍金鐘「益智及實境節目主持人獎」。

在2023年還有《模仿犯》、《X！又是星期一》、《因為你如此耀眼》等多部待播劇的范少勳，演技也備受肯定，外界對其作品更有高度期待：「真的是演什麼都好帥」、「在四樓的天堂中表現真是棒極了!」、「好想趕快看到《模仿犯》，海報就帥到不行」，就連曾經合作過的前輩黃秋生，也直誇范少勳：「有前途」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年11月15日至2022年11月14日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『新生代未婚男演員』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統