國民黨台北市議員游淑慧表示，她與黨內同志徐巧芯、鍾沛君、張斯綱、王欣儀、葉元之、邱于軒等人，都面臨到「耳語分票」的問題，有人惡意亂傳他們很穩，遊說選民改變投票意願，搞悲情想討同情票或要求分票，甚至操作她的感情私事，讓她實在是感到「OOXX」，直呼這類行為真的是卑鄙又殘忍。

游淑慧今（18）日在臉書發文，點名徐巧芯、鍾沛君、張斯綱、王欣儀、葉元之、邱于軒等黨內同志，表示他們都共同遇到「耳語分票」的問題。他們都是外界公認勇敢監督揭弊的民代，卻沒想到選戰倒數最要提防的，卻是「耳語分票」這件事。

游淑慧直言，選舉靠的是認同，而不是同情。如果只操作搶救、要求分票，那讓認真和勇敢的人，情何以堪？他們的落選如果是因為這4年的問政表現不被認同，那心服口服，但如果是被耳語散布假消息，遊說選民改變投票意願，甚至操作她的感情私事，「那我實在OOXX」。

對此，游淑慧強調，這4年來她很努力也兢兢業業的在監督和問政，她知道自己的努力和專業慢慢有被看見了，但除了分票耳語外，操作她感情選擇的做法，更是卑鄙又殘忍。至今仍有人在群組鼓吹不要投票給她，昨天一段在LINE群的公開對話，終於讓她眼淚掉下來，因為居然看到群組內有人質疑「游淑慧跟綠媒的人搞在一起，我們還要相信她，投票給她嗎？」她懇求大家，最後關頭千萬別讓她背上「莫須有」的罪名，甚至一切的付出都被埋沒。