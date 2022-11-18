春節腳步將至，看好十天春節連假勢必帶動內需餐飲市場活絡，為搶攻一年一度的圍爐商機，世貿國際會館於2023年1月21日除夕推出圍爐晚宴，六人宴席9,888元+10％、十人宴席16,888元+10％、包廂十人宴席22,888元+10％，主廚團隊獻藝美饌佳餚以及招牌手路菜，當晚亦有熱鬧喜氣的民俗童玩活動與顧客同樂，除夕夜與家人至飯店圍爐共度除夕夜，喜氣洋洋迎好年。

世貿國際會館位於繁榮的信義區，捷運台北101世貿站1號出口步行2分鐘即可抵達，挑高的宴會空間用餐起來格外舒適，許多團體在此聚餐，此次推出除夕圍爐宴，豐美菜色有匯聚鮑魚、燻魚、油雞、元蹄、海蜇的福兔迎祥錦繡拼，鮮香甘甜的八寶鮮鮑佛跳牆、Q彈鮮甜的干貝虎膝燒海參、香氣四溢的五福臘味香米糕、滋味誘人的銀絲蒜蒸鮮大蝦、年味十足的步步高升發財糕，另有新春迎賓開胃碟、法式豬腱骨佐鮮蔬、樹子蒸海皇斑、珍珠紅寶翠鮮蔬、巧克力柏金包以及福滿四季平安果，全家齊聚於飯店享受濃濃年味美饌過好年。