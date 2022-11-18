習近平會見小馬可仕允共同維護公平正義守護地區和平穩定。（新華社）

新華社18日報導，中國國家主席習近平當地時間17日下午，在曼谷會見菲律賓總統小馬可仕。習近平表示，在南海問題上，雙方要堅持友好協商，妥處分歧爭議。中菲要合力抵禦單邊主義和霸凌行徑，共同維護公平正義，守護地區和平穩定。馬可仕強調，他歷來主張不能讓海上問題定義整個菲中關係。菲方將繼續堅持一個中國政策，堅持和平原則，堅持獨立自主外交，不會選邊站隊。

習近平指出，中方始終從戰略高度看待中菲關係。今年5月通電話時，就新時期中菲關係發展達成一系列重要共識，雙方確立了農業、基建、能源、人文四大重點合作領域。雙方要努力打造合作亮點，提升合作品質，造福兩國人民。中方願同菲方傳承友誼，接續合作，共同致力於國家發展振興，譜寫中菲友好新篇章。

習近平強調，中方願同菲方保持經常性溝通，繼續照顧對方關切。雙方要持續深化「一帶一路」倡議同菲律賓「多建好建」規畫對接，建設好達沃－薩瑪律大橋項目，探討開展「兩國雙園」合作，加強清潔能源、教育、公共衛生合作。中方願擴大進口更多菲律賓優質農副產品。雙方要多出實招密切人文交流，夯實中菲友誼民意基礎。在南海問題上，雙方要堅持友好協商，妥處分歧爭議。中菲同為亞洲開發中國家，要堅持戰略自主，堅持和平、開放、包容，把握地區合作大方向，合力抵禦單邊主義和霸凌行徑，共同維護公平正義，守護地區和平穩定。

小馬可仕表示，再次祝賀中共二十大成功召開，祝賀習近平連任中共中央總書記，這不僅將為中國未來發展帶來更大穩定性，也有利於地區和整個世界。菲中有著千年友好交往歷史，建交以來兩國各領域合作不斷推進。中方支持和幫助菲律賓國家建設，為此作出重要貢獻，菲中互信正在日益增強。

小馬可仕稱，菲方期待同中方一道，挖掘潛力，拓展基礎設施、能源、農業、人文等領域合作，構建更加穩健和強勁的雙邊關係。他歷來主張不能讓海上問題定義整個菲中關係，雙方可就此進一步加強溝通。菲方將繼續堅持一個中國政策，堅持和平原則，堅持獨立自主外交，不會選邊站隊。菲方願同中方積極協商，探討推進海上油氣共同開發。

丁薛祥、王毅、何立峰等參加會見。