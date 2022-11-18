新竹縣湖口鄉一名19歲鄭姓女子疑似與他人曾有感情糾紛，遭到前女友夥同友人囚禁並持棍棒毆打，因鄭女的友人多日與其聯繫不上，與共同友人前往住處查看，發覺鄭女身體已發黑倒臥在地明顯死亡。警方調查發現共有5名女子涉案，並於14日將涉嫌人查緝到案，全案依傷害致死罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

據了解，鄭女過往交往對象的現任，因不滿女友疑似曾遭劈腿，於是率眾前往鄭女住處談判，過程中爆發口角，5人輪番持棍棒毆打鄭女。多日後鄭女友人聯繫不上她，與共同友人前往住處查看，竟發現鄭女已全身發黑倒臥在地，隨即通知119救護人員到場救護後發現已無呼吸心跳，遂立即報警處理。

經新湖分局查訪得知，死者與友人疑有口角糾紛，迅速成立專案小組，於14日將5名年齡分別從19到31歲的涉嫌人通知到案。警方表示，死者與5名涉嫌人為朋友關係，11月10日與死者發生口角並將死者帶往住處施暴，警方並於現場查獲鐵棍等疑似為犯罪工具，全案依傷害致死罪嫌移送新竹地檢署偵辦。