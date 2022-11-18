一名網友日前在路上目擊一對情侶原本恩愛地準備騎車，女方在滑手機，男方則貼心地幫對方戴安全帽，沒想到下一秒女方大聲慘叫，接著安全帽內「掉出耳環」，原來男方蓋安全帽時不甚扯到對方耳環，女方耳朵當場爆血，怒罵「你白癡嗎」，甚至還踢對方下體，男友最後拉下臉來當眾跪地道歉。

該網友在Dcard發文，他日前在路上開車時，撞見一名女子正相當甜蜜地勾著男友走到機車前面，男友打開機車後車廂，拿出安全帽，女子則自顧自地滑手機，正當原PO準備開車離開時，「我聽到了一陣超大聲的慘叫」，他發現對方男友正拿著安全帽蓋住女友的頭，但女友表情看似相當疼痛，並作勢想遮耳朵，

該網友後來就發現女子的耳環從安全帽內掉出來，笑說「喔X，不用想也知道應該是男生沒注意，用力蓋下去扯掉耳環」，女子後來怒罵男友「你白癡嗎」，男友還傻問怎麼了，她回應耳朵好痛，原PO後來就目睹女子耳朵流血，女子甚至氣到踢男友的下體，男友最後認錯跪地，讓原PO看得目瞪口呆。

其他網友留言「乾好痛，男生女生都痛」、「不管是扯到耳環還是踢下面，看完都抽痛一下是對的嗎」、「經驗談，安全帽不管要戴要拔都記得先用雙手撐開，幸好我女友是用夾式耳環」、「感覺他們第一站會先去醫院」、「耳垂撕裂要縫 等傷口好了耳洞不見要重新打」、「互相傷害的概念」、「如果是耳垂被扯裂開，那踢下體真的也是蠻合理的」。