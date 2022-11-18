藝人譚艾珍的愛女歐陽靖2020年與日籍老公小菅亮輔（RK）結婚，之後因為疫情，歐陽靖選擇回台待產，未料因此和老公感情轉淡，今年7月認了正在進行離婚訴訟。自認是個失婚、失業、還失去人生目標的人，昨(17日)發長文吐露感想，她直言過去兩年不好過，還因為內分泌失調胖了20公斤，「如果不是新醬來到人間解救我，我可能已經消失了，他是我的天使」。

歐陽靖2020年8月生下兒子新醬，卻因為跟日籍老公長達兩年未見，導致婚姻生變，起初傳出兩人互相取消關注，譚艾珍更控訴RK管很多，不讓女兒在晚上洗衣服，歐陽靖回家訴苦後，譚艾珍便出一招，趁歐陽靖跟RK回台居住時，特別在晚上洗衣服給RK看，更和對方說：「你看，我們所有鄰居都是晚上洗衣服」，讓RK安靜不敢再對此有意見。

歐陽靖坦言正在進行離婚訴訟。（圖／中時資料照片）

經歷兩年多的疫情，歐陽靖和RK也兩年多沒見面，她當時發文暗示孩子的出生對先生來說「太虛幻」，連她大肚子的樣子RK都沒看過，更鬆口老公「決定不來台灣探望我們了」，但她也為RK緩頰，強調對方不是渣男、壞人，「他只是不懂得用成熟的方式處理負面情緒；很多大人都會犯下同樣的錯誤，傷害最在乎自己的人來逃避該承擔的責任」。

歐陽靖發文。（圖／翻攝自GinOy 歐陽靖臉書）

昨歐陽靖再度發文，表示近年因為多重打擊壓力大，導致內分泌失調發福了20公斤，外型的驟變和內心壓力，讓她一度認為如果不是兒子在，自己早就消失了，她認這段期間花太多心力在「當媽媽」這件事情上，值得慶幸的是她很早就發現似乎內心生病，於是決定積極運動、一個人享受美食跟海浪聲，開始努力療癒自己，歐陽靖強調：「我愛我的孩子，但我需要找到自己的生命價值，我希望孩子看到他的媽媽是快樂而有自信的...對，我要找回自信心這個東西」。

歐陽靖回應方文琳留言。（圖／翻攝自GinOy 歐陽靖臉書）

見此，同樣是單親媽媽的方文琳留言：「當年面臨更年期時..我也是看了妳的許多文章，受到了激勵也才開始我的跑步人生..跑到現在七年了沒有停止過，因為改變了我的身心靈也能夠享受真正獨處思緒的時刻！！說一聲：謝謝妳，所以我們再繼續跑下去吧」，歐陽靖感動回：「這是最棒的回饋！謝謝妳的鼓勵」。

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