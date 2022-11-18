頂級科技公司的營業額已經從新冠疫情大流行期間的高速增長中退了下來，當時全世界數十億人被迫與世隔絕。困在家裡的民眾開始依賴電子商務等交付服務以及通過社群網路和視訊會議形成的虛擬聯繫。然而，持續的經濟衰退擔憂、不斷上升的利率和向大流行前的生活方式的轉變，使該行業受到衝擊。引發了一系列大公司的裁員。

Tech Layoff



Meta - 11k (13%)

Twitter - 3.7k (50%)

Intel - 20%

Snap - 20%

Netflix - 450

Robinhood - 30%

Stripe, Lyft - 13%

Salesforce - 2k

Amazon - 10k



120k+ layoffs. 2000-01 dot com layoffs were ~107k. Q4 layoffs have just begun.

A brutally cold tech winter is coming. — Deedy (@debarghya_das) November 14, 2022

據《美國廣播公司新聞網》（ABC News）17日專題報導，經濟持續衰退使股票跌跌不休、公司陷入困境，一系列行業標竿已經裁減了數萬名工人，以努力削減成本。以下是今年實施裁員的一些科技公司：

Meta：裁員約 11,000 人

Meta 執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）上週宣布，該公司將裁員約1萬1千名員工，佔其員工總數的13%。Meta報告上個月銷售額連續第2個季度下滑，因為該公司正在應對線上廣告支出全面性的下滑和來自抖音TikTok的競爭加劇。

公司股票今年暴跌約65%，祖克柏表示：「我們已經削減了整個業務的成本，包括縮減預算、減少津貼和縮小我們的房地產足跡，」「我們正在重組團隊以提高效率。但僅靠這些措施無法使我們的支出與收入增長保持一致，因此我也做出了裁員的艱難決定，」。

推特（Twitter）：裁員約3700人

在馬斯克（Elon Musk）收購Twitter幾天後，該公司就開始進行裁員，這將裁減其7500名員工當中的一半。

那些被解僱的人將繼續受僱於Twitter，並在2023年1月的第1週之前獲得補償和福利，不過具體日期可能因員工而異。受影響的員工已經被鎖定在他們的 Twitter系統之外，例如電子郵件和Slack。馬斯克表示，他以440億美元（近新台幣1.36兆）的價格買下了推特，如今他面臨著提高公司利潤的壓力。本月初，他表示公司每天虧損400萬美元（近新台幣1.24億）。

亞馬遜：裁員約10,000人

據《紐約時報》14日報導，亞馬遜將裁員約1萬人，這是該公司歷史上規模最大的一次裁員。裁員最早可能在本週開始，不過，裁員人數不到該公司全球150萬員工的1%，但往常裁員通常不發發生在繁忙的假期期間，最需要擴大員工隊伍的時候。

據《泰晤士報》（Times）報導，裁員將集中在專門從事語音輔助Alexa等設備的部門。零售和人力資源方面的工作也將會裁減，亞馬遜的股價今年下跌了 18%。亞馬遜上個月發布的第3季度財報未達到分析師對收入的預期，導致該股在公告當天的延長交易中下跌13%。

乘用車公司Lyft本月早些時候在給員工的一份備忘錄中說，該公司裁減了約700名員工，佔員工總數的13%。聯合創始人葛林（Logan Green）和辛默（John Zimmer）將裁員歸因於「明年某個時候可能出現的經濟衰退」，以及通貨膨脹和共享汽車保險費用增加所致。

該公司的股票今年已經下跌了約71%，比同期科技重鎮納斯達克指數的跌幅高出1倍以上。備忘錄稱，被解僱的員工將獲得 10 週的工資、明年4月之前的醫療保險和在其他地方就業的援助，以及其他福利。

Stripe：裁員約 1,100 人

金融科技公司Stripe宣布將裁員14%，即約1千1百名員工。「我們面臨著頑固的通貨膨脹、能源衝擊、更高的利率、減少的投資預算和更少的啟動資金，」執行長克科里森（Patrick Collison）在寫給員工的備忘錄中說。並將向離職員工支付14週的資遣費以及2022年的年度獎金以及其他福利。

持續的經濟衰退擔憂、不斷上升的利率和向大流行前的生活方式的轉變，使該行業受到衝擊。引發了一系列大公司的裁員。（示意圖 Shutter Stock）

Redfin：裁員862人

該公司在一份財務文件中表示，線上房地產仲介公司Redfin上週解雇了862名員工，約佔其員工總數的13%。文件稱，由於公司預計明年將持續的房地產市場低迷，該公司自4月以來已裁員超過25%。

由於美國房屋銷售和住房建設持續放緩，美聯儲一系列猛烈的加息措施導致抵押貸款利率上個月飆升至20年高位。

Salesforce：裁掉數百名員工

據TechCrunch報導，企業軟體公司Salesforce上週裁員數百人。在上個月的投資者日演講中，首席財務官威佛（Amy Weaver）表示，該公司正在尋求更高的盈利能力，目標是在2026年達到25%的營業利潤率。該公司股價今年下跌了約 38%。

微軟：裁員近千人

微軟上個月宣布裁員全球近1千名員工，該公司向 ABC 新聞證實。雖然裁員人數眾多，但裁員影響不到該公司全球22萬1千名員工的1%。微軟證實，裁員涉及不同職位、級別和地區。

「與所有公司一樣，我們定期評估我們的業務重點，並相應地進行結構調整，」「我們將在未來一年繼續投資於我們的業務，並在關鍵增長領域招聘員工。」

Robinhood：裁員23%

線上金融交易平台Robinhood在8月份時宣布，繼4月份裁員 9% 之後，該公司將裁員 23%。

「我們看到宏觀環境進一步惡化，通貨膨脹率處於40年高位，伴隨著廣泛的加密貨幣市場崩盤，」執行長特涅夫（Vlad Tenev）在一篇貼文中表示。這進一步減少了客戶交易活動和託管資產。在2020年和2021年與大流行相關的刺激支付中，線上零售股票交易飆升，但今年隨著消費者面臨成本上升而減弱。

Coinbase：裁員約1100人

加密貨幣交易平台Coinbase在6月份解雇了1千1百名員工，約佔全職職位的 18%。在給員工的備忘錄中，執行長兼聯合創始人阿姆斯壯(Brian Armstrong) 提到了明顯的經濟衰退和預期的交易收入下降。

「在經歷了10多年的經濟繁榮之後，我們似乎正在進入衰退，」而該公司上週人資部門也裁員了約 60 名員工。