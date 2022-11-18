先前全球半導體市場「去台化」議題發燒，力積電董座黃崇仁則打臉此說法，表示美國人不喜歡進工廠，也絕對不願超時或加班，強調像台灣這麼完美的生產基地，別的國家也搶不走。財信傳媒董事長謝金河則分析台灣半體體業優勢，擁有最完整的產業聚落、西部科技園區的廊帶，全球無人可及，而且還有性價比最高的卓越工程師。

謝金河在臉書發文指出，兩岸關係緊張，先前全球半導體市場「去台化」議題發燒，不過，台灣最近出現巴菲特天降神兵效應，巴菲特所屬的波克夏公司上季買進價值至少41.2億美元（折合約1280億台幣）的台積電ADR，加上這兩天荷商ASML營運長來台，宣布將在新北市擴大投資，行政院也端出台版晶片法案，擴大投資抵減範圍，這個政策來得正是時候。

行政院正式拍板「台版晶片法」，預計明年元旦上路，研發支出25%可抵減營所稅，且購置先進製程設備抵減金額「無上限」，謝金河說，此法案雖然不像美國8/9公布的晶片法案，直接給予527億美元補貼及200億美元減稅方案，但已可以看出台灣政府鞏固全球半導體要鎮的用心。

謝金河提到，未來的世界，科技戰的核心就在半導體，最近連一向忽視半導體產業的歐洲都嚴肅起來，例如，率先跑去中國的德國總理蕭茲回國後，第一時間否決中國賽微用瑞典子公司Silex的名義對Elmo's的併購案，英國也下令，把原本已批准的安世半導體買入86%的Newport Wafer的股權退出來，大家有志一同對中國半導體廠「堅壁清野」。

「未來美中角力主戰場就在半導體，三年前陸廠華為虎虎生威，但美國禁止台積電供貨華為之後，華為創辦人任正非只能喊要過苦日子。」謝金河強調，未來世界的賽局，誰能掌握半導體，誰就能得天下，而台灣擁有最完整的產業聚落、西部科技園區的廊帶，全球無人可及，台灣還有性價比最高的卓越工程師。

謝金河文末總結，台灣要做的是鞏固自己的生產基地，在水、電、人才培育等多下功夫，他認為，要設一座晶圓廠至少要5到10年，這不是用嘴巴說，説去台就去台的事，台版晶片法案值得外界肯定。