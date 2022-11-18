消息面：

1.美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）周四宣布她不會尋求連任，將為其過去20年來擔任眾議院民主黨領袖的時代畫下句號，但她表示會繼續擔任眾議員直到任期結束。共和黨周三拿下第218個眾院席次，雖然這表示該黨在眾議院的席次過半，但最終料將僅以些微多數取得眾議院的控制權。

2.美國貿易代表處公布，在曼谷舉行的亞太經合組織（APEC）峰會期間，美國貿易代表戴琪與日本經濟產業大臣西村康稔會面商討美國新的電動車稅負抵免問題。此前日本政府曾警告表示，美國新通過的《降低通膨法案》（Inflation Reduction Act）中有關於電動車稅負抵免的相關規定，可能阻礙未來日本企業在美國的投資。

3.美國勞工部公布，上周（截至11月12日）初次請領失業給付人數周減4000人，為22.2萬人，少於市場預期的22.8萬人，仍然處於歷史低點附近，不過，上周初領失業金人數4周均值為22.1萬人，較前一周增加2000人。截至11月5日止當周持續請領失業金人數增加1.3萬人，報150.7萬人，為連續第5周增加，但略低市場預期的151萬人。

4.費城聯準銀行11月製造業指數為-19.4，較市場預期的-6.2與10月的-8.7更為惡化。其中，投入價格分項指數為+35.3，低於10月的+36.3。就業分項指數為+7.1，較10月的+28.5大幅下滑。新訂單分項指數為-16.2，劣於10月的-15.9。

5.美國商務部公布，10月新屋開工數減少4.2%，以年率計為142.5萬戶，但高於市場預期的141萬戶。建築許可減少2.4%，以年率計為152.6萬戶，高於市場預期的151.2萬戶。

6.聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）表示，至目前為止，政策緊縮只對觀察到的通膨造成有限的影響，央行必須將利率提高到足夠具限制性的水準才能抑制住通膨，他表示，聯準會需要繼續升息「至少再一整個百分點」。即使用上「鴿派」的假設，基本的貨幣政策規則也將要求利率至少升至5%～5.25%，而更嚴格的假設將建議利率升破7%。

7.明尼阿波里斯聯準銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）表示，聯準會應該繼續升息，直到通膨明顯到頂為止，目前本升息周期的頂部仍難以確定，一切取決於數據。

8.堪薩斯城聯準銀行總裁喬治（Esther George）周三接受《華爾街日報》訪問時表示，就業市場過熱可能導致通膨在經濟裡變得根深蒂固，「我看到的是一個如此緊俏的勞動力市場，我不知道你如何在沒有真正放緩的情況下繼續降低這樣的通膨水準，也許我們甚至需要經濟收縮來達到目標」。

9.在升息前景下，周四美元與美國債息上揚。尾盤美元指數漲0.38%，盤中一度勁揚0.9%，報107.24。英國政府宣布規模高達550億英鎊的財政計畫，盼透過一系列增稅與減支措施填補公共財政缺口，並重振陷入衰退的經濟，然而市場似乎並不賞臉，尾盤英鎊跌0.53%，報1.1850美元，盤中一度下挫1.25%，兌1.17645美元。美國10年期指標公債殖利率急升11.1個基點，觸及3.805%，對利率更敏感的2年期債息飆升12.3個基點，站上4.486%，2年期和10年期債息曲線倒掛程度突破68個基點，甚至一度直逼69個基點，再創新高。

10.受美元與美國債息走升影響，周四紐約期金收跌12.8美元或0.7%，報每盎司1763美元，盤中最低跌至1756.6美元。

11.周四紐約期油收跌3.95美元或4.61%，為每桶81.64美元。倫敦布蘭特期油收跌3.08美元或3.31%，為每桶89.78美元，為10月18日以來首度跌破90美元大關。中國的新冠確診數不斷增加以及美國繼續升息的可能性不利於需求前景。