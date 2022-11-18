楊姓男子與女友分手後，心生不滿，今年3月到對方住處，破壞門鎖後潛入房內，不但在牆上塗鴨外，還用利剪將她的鞋子、衣褲、寢具剪到破爛、砸毀電視洩憤。前女友返家一見家中物品被人大肆破壞，懷疑是前男友楊男所為，報警提告。台北地檢署依侵入住宅、毀損罪起訴楊男。

警方調查，楊、卓曾為男女朋友關係，楊因感情因素對卓女心生不滿，今年3月18日前往卓女位於北市中山區的租屋處，趁卓不在家之際，先破壞門鎖侵入卓女住處。

楊男除在卓女房內塗鴨，書寫不雅字句，另並房內「搜索」卓女的物品，再持剪刀等工具，將卓女的3雙鞋子、4件外套、7件上衣、3件褲子剪得稀巴爛，並砸損電視。

之後，楊男在卓女床上看見床單、枕頭、棉被等物，妒意高漲，同樣用利剪剪破，並隨手破壞卓女放在床頭櫃的側背包，還打開卓女每天吃的保健食品，讓它受潮。

楊男在大肆破壞前女友卓女的物品後，才悻悻然離去。卓女返家後，發現門鎖遭人毀損、牆上被塗鴨、屋內私人物品遭破壞，懷疑是楊男所為，即以LINE質問楊男，楊坦承是他做的。

卓女估計家中物品被楊男破壞損失約5萬500元，將她門鎖被破壞、牆上被塗鴨的照片，以及雙方對話截圖作為證據，報警提告。

檢察官調查時，楊男坦承犯行，辯稱是感情因素，一時氣憤所致，檢察官依侵入住宅、毀損器物罪起訴楊男。