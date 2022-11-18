有些人當遇到喜歡的人時，會明目張膽地追求，但對於有些人來說，需要一段時間的相處後，認為這是對的人才會慢慢出手，《摘星工廠》運勢專欄指出，金牛座、雙子座、天蠍座即使遇到心動的對象會求穩優先，並默默地觀察他們，了解這個人的一切後，再決定是否行動。

▍金牛座

金牛座慢熟，對自己所走的每一步，有著不能出差錯的謹慎，做事的節奏會因為謹慎而顯得安步當車，求穩優先，面對想追的人，他們會先了解值不值得，然後再來決定何時行動比較好。

▍雙子座

雙子座的行動力強，如果喜歡上一個人時，是非常會忍耐的，之所以心動但不會馬上行動，因為心中有關如何追的想法太多，要精挑細選，再喜歡也要先忍一忍。

▍天蠍座

天蠍座很在乎安全感，兩性關係需要建立在比較確定的心理上，如果喜歡了一個人，他們會確定自己是否真的非愛不可，對方是否會回應自己的感情，這時，天蠍座會先暗中觀察，再怎麼喜歡，再怎麼心動，也要讓自己有時間做好心理準備。