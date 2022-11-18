民進黨台北市長候選人陳時中曾批台北市長柯文哲辦雙城論壇是給「流氓奉茶」，但卻遭藍營立委爆料，擔任台北醫學大學董事時，也曾赴對岸與寧波醫療中心交流；對此，無黨籍台北市長候選人黃珊珊則酸，原來他（陳時中）的DNA跟病毒一樣是可以隨時突變的。

對於陳時中也曾赴陸交流，是否自打嘴巴？黃珊珊表示，這要問他的DNA到底是什麼，他的DNA是可以隨時變化的嗎？之前有的DNA是什麼，現在又是什麼？原來他的DNA跟病毒一樣，是可以隨時突變的。